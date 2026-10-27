AUH de ANSES con aumento: de cuánto es en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2026, de acuerdo con la fórmula de movilidad que actualiza las prestaciones sociales según la inflación.

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Con este incremento, el monto bruto de la AUH alcanzará los $159.611 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios recibirán mensualmente el 80% de esa suma, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que se acrediten los requisitos correspondientes. De esta manera, el pago directo será de $127.688,80 por hijo, mientras que la retención mensual ascenderá a $31.922,20.

AUH ANSES: cuánto aumenta

AUH de ANSES: cuánto se cobra en noviembre de 2026

El aumento de noviembre responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que registró una variación del 1,9%. Para actualizar las prestaciones, ANSES utiliza el porcentaje con dos decimales, equivalente al 1,93%.

Los nuevos valores serán:

AUH por hijo: $159.611 de monto bruto, con un pago directo de $127.688,80.

Retención del 20%: $31.922,20 por hijo.

AUH por discapacidad: $519.699 de monto bruto, con un pago directo de $415.759,20.

El porcentaje retenido podrá cobrarse una vez acreditados los controles de salud y escolaridad exigidos por ANSES. En determinados casos, estos requisitos podrán verificarse digitalmente, sin necesidad de presentar la Libreta AUH en papel.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en noviembre

Además de la AUH, las familias que cumplen con los requisitos reciben la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen sin cambios.

Los importes son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más.

Al sumar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

Cantidad de hijos AUH (80%) Tarjeta Alimentar Total Un hijo $127.688,80 $72.250 $199.938,80 Dos hijos $255.377,60 $113.299 $368.676,60 Tres hijos $383.066,40 $149.425 $532.491,40

Los cálculos contemplan únicamente la AUH y la Tarjeta Alimentar, sin incluir otros adicionales.

Cuánto se cobra de AUH de ANSES con aumento.

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en noviembre de 2026

ANSES estableció el siguiente calendario de pagos, organizado según la terminación del DNI:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 9 de noviembre 1 10 de noviembre 2 11 de noviembre 3 12 de noviembre 4 13 de noviembre 5 16 de noviembre 6 17 de noviembre 7 18 de noviembre 8 19 de noviembre 9 20 de noviembre

Los titulares pueden consultar el monto de su prestación y la fecha de acreditación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Complemento Leche: cuánto se paga en noviembre 2026

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días también recibirá una actualización en noviembre y alcanzará los $60.203. Este beneficio está destinado a titulares que cumplen con los requisitos del programa y tienen hijos menores de tres años.

Por ejemplo, una familia con un hijo que reciba la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche podrá cobrar $260.141,80 durante noviembre, siempre que reúna las condiciones para acceder a las tres prestaciones.