Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 27 de octubre

ANSES define para este martes 27 de octubre quiénes cobran hoy sus prestaciones. La jornada alcanza a jubilados y pensionados con haberes que superan el haber mínimo y a beneficiarios de la prestación por desempleo; en cambio, la AUH no tiene pagos programados para hoy. Si la consulta es cuando cobro, el cronograma se ordena por prestación y por terminación del DNI.

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La información oficial indica que no se trata de un día de calendario completo: sólo determinadas terminaciones tienen acreditación. Para evitar confusiones, esta nota consigna únicamente las prestaciones con pago en la fecha.

Los montos y bonos se acreditan junto con el haber según corresponda. En el caso de los jubilados que superan la mínima, el bono de $70.000 no es general: sólo hay proporcional si el haber no supera el tope de $505.749.

Jubilaciones y pensiones con pago hoy

DNI terminados en 4 y 5 : cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo.

y : cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo. Haber mínimo de referencia: $435.749 . El bono de $70.000 corresponde completo hasta la mínima; para este grupo hay proporcional sólo si el haber no supera $505.749 y no corresponde por encima de ese tope.

. El bono de corresponde completo hasta la mínima; para este grupo hay proporcional sólo si el haber no supera y no corresponde por encima de ese tope. No hay pago hoy para jubilaciones y pensiones de haber mínimo ni para PUAM.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 6 y 7 : cobran hoy la prestación por desempleo.

y : cobran hoy la prestación por desempleo. El monto surge de la liquidación individual en Mi ANSES; no hay bono de $70.000 informado para esta prestación.

AUH y otras asignaciones

Este martes 27 de octubre no hay pagos de AUH, AUE, Prenatal ni SUAF.

no hay pagos de AUH, AUE, Prenatal ni SUAF. La AUH no tiene beneficiarios con acreditación hoy y no se informaron terminaciones de DNI para esta fecha.

Pagos con ventana vigente