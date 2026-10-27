Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 27 de octubre

ANSES define para este martes 27 de octubre quiénes cobran hoy sus prestaciones. La jornada alcanza a jubilados y pensionados con haberes que superan el haber mínimo y a beneficiarios de la prestación por desempleo; en cambio, la AUH no tiene pagos programados para hoy. Si la consulta es cuando cobro, el cronograma se ordena por prestación y por terminación del DNI.
La información oficial indica que no se trata de un día de calendario completo: sólo determinadas terminaciones tienen acreditación. Para evitar confusiones, esta nota consigna únicamente las prestaciones con pago en la fecha.
Los montos y bonos se acreditan junto con el haber según corresponda. En el caso de los jubilados que superan la mínima, el bono de $70.000 no es general: sólo hay proporcional si el haber no supera el tope de $505.749.
Jubilaciones y pensiones con pago hoy
- DNI terminados en 4 y 5: cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo.
- Haber mínimo de referencia: $435.749. El bono de $70.000 corresponde completo hasta la mínima; para este grupo hay proporcional sólo si el haber no supera $505.749 y no corresponde por encima de ese tope.
- No hay pago hoy para jubilaciones y pensiones de haber mínimo ni para PUAM.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 6 y 7: cobran hoy la prestación por desempleo.
- El monto surge de la liquidación individual en Mi ANSES; no hay bono de $70.000 informado para esta prestación.
AUH y otras asignaciones
- Este martes 27 de octubre no hay pagos de AUH, AUE, Prenatal ni SUAF.
- La AUH no tiene beneficiarios con acreditación hoy y no se informaron terminaciones de DNI para esta fecha.
Pagos con ventana vigente
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
- Asignación por Maternidad: hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.