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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 27 de octubre

ANSES: hoy cobran jubilados con DNI 4 y 5 que superan el haber mínimo y desempleo con DNI 6 y 7. La AUH no tiene pagos este martes.

27 de octubre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 27 de octubre

ANSES define para este martes 27 de octubre quiénes cobran hoy sus prestaciones. La jornada alcanza a jubilados y pensionados con haberes que superan el haber mínimo y a beneficiarios de la prestación por desempleo; en cambio, la AUH no tiene pagos programados para hoy. Si la consulta es cuando cobro, el cronograma se ordena por prestación y por terminación del DNI.

La información oficial indica que no se trata de un día de calendario completo: sólo determinadas terminaciones tienen acreditación. Para evitar confusiones, esta nota consigna únicamente las prestaciones con pago en la fecha.

Los montos y bonos se acreditan junto con el haber según corresponda. En el caso de los jubilados que superan la mínima, el bono de $70.000 no es general: sólo hay proporcional si el haber no supera el tope de $505.749.

Jubilaciones y pensiones con pago hoy

  • DNI terminados en 4 y 5: cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo.
  • Haber mínimo de referencia: $435.749. El bono de $70.000 corresponde completo hasta la mínima; para este grupo hay proporcional sólo si el haber no supera $505.749 y no corresponde por encima de ese tope.
  • No hay pago hoy para jubilaciones y pensiones de haber mínimo ni para PUAM.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 6 y 7: cobran hoy la prestación por desempleo.
  • El monto surge de la liquidación individual en Mi ANSES; no hay bono de $70.000 informado para esta prestación.

AUH y otras asignaciones

  • Este martes 27 de octubre no hay pagos de AUH, AUE, Prenatal ni SUAF.
  • La AUH no tiene beneficiarios con acreditación hoy y no se informaron terminaciones de DNI para esta fecha.

Pagos con ventana vigente

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
  • Asignación por Maternidad: hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: hoy se mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI.
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