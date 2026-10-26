Aguinaldo para jubilados de ANSES: cuándo se cobra y todo lo que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. El dinero se acreditará junto con los haberes mensuales, según el calendario de pagos organizado por la terminación del DNI.

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El aguinaldo representa el 50% del mejor haber mensual del segundo semestre y se calcula sobre la prestación previsional, sin incluir bonos ni refuerzos extraordinarios. Por ese motivo, el monto que cobrará cada jubilado dependerá de los aumentos por movilidad aplicados durante el año.

Además, algunos beneficiarios encontrarán en sus recibos el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica", que corresponde a una parte del SAC vinculada con reajustes previsionales reconocidos anteriormente.

Aguinaldo para jubilados cuándo se cobra

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES en diciembre de 2026

Los jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo junto con la prestación correspondiente a diciembre, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. A diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, que tienen como fecha de vencimiento de la segunda cuota del SAC el 18 de diciembre, los beneficiarios previsionales reciben el dinero de acuerdo con el cronograma de ANSES.

Las fechas se organizan según dos criterios: la terminación del DNI y el monto del haber mensual.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima tienen un calendario de acreditación, mientras que quienes perciben haberes superiores cuentan con fechas diferentes. El cronograma específico de diciembre deberá consultarse una vez que ANSES publique oficialmente las fechas de pago.

ANSES: cuándo se paga el aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados

El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando el 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre. Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según la inflación, el haber de diciembre generalmente constituye la referencia para determinar el importe del SAC.

La fórmula es: Aguinaldo = mejor haber mensual del semestre ÷ 2

Por ejemplo, si un jubilado tiene un haber mensual de $500.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $250.000. Estos son algunos ejemplos ilustrativos:

Haber mensual de referencia Medio aguinaldo bruto $400.000 $200.000 $450.000 $225.000 $500.000 $250.000 $600.000 $300.000 $700.000 $350.000 $800.000 $400.000 $1.000.000 $500.000

Los valores no representan los montos definitivos de diciembre, sino ejemplos para comprender cómo se calcula el beneficio. El importe que finalmente se deposita puede ser menor por los descuentos que correspondan a cada prestación.

Cuánto cobran de aguinaldo los jubilados con la mínima en diciembre de 2026

El monto definitivo del aguinaldo para quienes perciben la jubilación mínima todavía depende de la actualización previsional de diciembre. En noviembre de 2026, el haber mínimo se ubica en torno a los $444.158,45. Si se tomara ese importe únicamente como referencia, el medio aguinaldo sería de aproximadamente $222.079,23.

Sin embargo, esta cifra no es el aguinaldo confirmado de diciembre, ya que falta incorporar el aumento correspondiente a ese mes. La movilidad previsional se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de diferencia. Por lo tanto, el dato de inflación de octubre será el que determine el incremento de las jubilaciones en diciembre y, en consecuencia, el monto final del aguinaldo.

¿El bono de $70.000 se incluye en el aguinaldo de ANSES?

No. El bono extraordinario que reciben determinados jubilados y pensionados no forma parte de la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario. Esto significa que el aguinaldo se determina sobre el haber previsional, sin sumar los refuerzos de carácter extraordinario.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber de $500.000 y recibe un bono adicional, el cálculo del SAC se realiza sobre los $500.000 y no sobre el ingreso total con el refuerzo. Además, el pago del bono de $70.000 en diciembre dependerá de que el Gobierno confirme su continuidad mediante la normativa correspondiente.

En caso de mantenerse, el refuerzo se liquidaría por separado del haber mensual y del aguinaldo, según las condiciones que se establezcan.

Qué es el aguinaldo de Reparación Histórica y quiénes lo cobran

Algunos jubilados y pensionados pueden encontrar en su recibo de diciembre un concepto denominado "Aguinaldo Reparación Histórica". Se trata de un importe vinculado con el programa de reajuste previsional establecido mediante la Ley 27.260, que permitió actualizar determinados haberes a través de acuerdos entre ANSES y los beneficiarios.

Cuando una jubilación incluye un reajuste reconocido por ese programa, el aguinaldo también contempla la parte correspondiente a esa actualización.

Por eso, el recibo puede mostrar dos conceptos diferenciados:

Prestación Anual Complementaria: corresponde al aguinaldo calculado sobre el haber previsional base.

Aguinaldo Reparación Histórica: identifica la parte del SAC vinculada con el reajuste reconocido.

Es importante aclarar que no se trata de un bono navideño ni de un beneficio adicional para todos los jubilados. Solamente corresponde a quienes tienen haberes alcanzados por el programa de Reparación Histórica.

Cómo consultar cuánto aguinaldo voy a cobrar en diciembre

Los jubilados y pensionados pueden conocer el detalle de su liquidación mediante la plataforma digital Mi ANSES.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones". Ingresar a "Consultar recibos de haberes". Elegir el período correspondiente a diciembre de 2026, cuando esté disponible. Revisar los importes del haber mensual, el aguinaldo y los adicionales que correspondan.

De esta manera, cada beneficiario podrá verificar cuánto dinero recibirá y qué conceptos integran su liquidación.