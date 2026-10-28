Cuándo cobro ANSES: el calendario de pago de noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario completo de pagos de noviembre de 2026, que incluye las fechas de acreditación de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y distintas prestaciones sociales.

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Durante el penúltimo mes del año, los beneficiarios alcanzados por la fórmula de movilidad recibirán un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo previsional distribuirá los pagos de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Calendario de pagos ANSES

ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre 2026

El calendario de jubilaciones y pensiones se divide entre quienes perciben un haber mínimo y aquellos cuyos ingresos superan ese monto.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 11 de noviembre 1 12 de noviembre 2, 3 y 4 13 de noviembre 5 16 de noviembre 6 17 de noviembre 7 18 de noviembre 8 19 de noviembre 9 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 24 de noviembre 2 y 3 25 de noviembre 4 y 5 26 de noviembre 6 y 7 27 de noviembre 8 y 9 30 de noviembre

Cuándo cobro AUH y Asignación Familiar por Hijo en noviembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán según el siguiente cronograma:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 11 de noviembre 1 12 de noviembre 2 13 de noviembre 3 16 de noviembre 4 17 de noviembre 5 18 de noviembre 6 19 de noviembre 7 20 de noviembre 8 24 de noviembre 9 25 de noviembre

ANSES: calendario de pagos de la Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán sus pagos en las siguientes fechas:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 11 de noviembre 1 12 de noviembre 2 13 de noviembre 3 16 de noviembre 4 17 de noviembre 5 18 de noviembre 6 19 de noviembre 7 20 de noviembre 8 24 de noviembre 9 25 de noviembre

Cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán durante la segunda semana de noviembre, de acuerdo con el siguiente esquema:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 11 de noviembre 2, 3, 4, 5, 6 y 7 12 de noviembre 8 y 9 13 de noviembre

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad: fechas de noviembre

El calendario de la Asignación por Prenatal será el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 12 de noviembre 2 y 3 13 de noviembre 4 y 5 16 de noviembre 6 y 7 17 de noviembre 8 y 9 18 de noviembre

En tanto, la Asignación por Maternidad se abonará entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones de Pago Único: cuándo se cobran en noviembre

Las Asignaciones de Pago Único (APU), correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, se acreditarán entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo: calendario de noviembre 2026

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cobrarán según las siguientes fechas:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 25 de noviembre 2 y 3 26 de noviembre 4 y 5 27 de noviembre 6 y 7 30 de noviembre 8 y 9 1° de diciembre

Cuánto cobran los jubilados en noviembre

De cuánto es el aumento de ANSES en noviembre de 2026

Las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad tendrán una actualización del 1,93% en noviembre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Aunque la inflación mensual fue informada como 1,9%, para calcular los incrementos previsionales se utiliza el porcentaje con dos decimales.

La suba se aplicará a las jubilaciones, pensiones y asignaciones comprendidas en el mecanismo de actualización mensual.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de su liquidación y la fecha de acreditación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.