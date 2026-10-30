ANSES publicó el calendario de pagos de noviembre: cuándo cobrás

Las jubilaciones y pensiones se pagarán según el haber y la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y contemplan un aumento mensual del 1,93%, correspondiente a la actualización por inflación.

{{{htmlAmp}}}

ANSES: calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus pagos desde el 11 de noviembre. En cambio, quienes superan ese monto tendrán fechas asignadas entre el 24 y el 30 del mismo mes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

La AUH y la Asignación por Embarazo comenzarán a cobrarse el 11 de noviembre.

AUH y Asignación por Embarazo: cuándo se cobra en noviembre

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se pagarán entre el 11 y el 25 de noviembre. El calendario también establece esas mismas fechas para la Asignación por Embarazo.

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares

Las Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma más concentrado, con acreditaciones previstas entre el 11 y el 13 de noviembre.

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Prenatal, Maternidad y Pago Único: las fechas confirmadas

La Asignación por Prenatal se pagará de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

En tanto, la Asignación por Maternidad estará disponible entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación del documento. Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo: cuándo se acredita

Quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán desde fines de noviembre, según el último número del DNI. El cronograma se extiende hasta el primer día de diciembre.