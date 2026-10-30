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ANSES publicó el calendario de pagos de noviembre: cuándo cobrás

El organismo difundió el calendario de noviembre de 2026, con fechas de cobro para jubilados, pensionados, AUH y otras prestaciones sociales.

30 de octubre, 2026 | 16.42
Edificio de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Las fechas se organizan según la terminación del DNI y contemplan un aumento mensual del 1,93%, correspondiente a la actualización por inflación.

ANSES: calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus pagos desde el 11 de noviembre. En cambio, quienes superan ese monto tendrán fechas asignadas entre el 24 y el 30 del mismo mes.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

MÁS INFO

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

La AUH y la Asignación por Embarazo comenzarán a cobrarse el 11 de noviembre.

AUH y Asignación por Embarazo: cuándo se cobra en noviembre

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se pagarán entre el 11 y el 25 de noviembre. El calendario también establece esas mismas fechas para la Asignación por Embarazo.

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

MÁS INFO

Pensiones No Contributivas y asignaciones familiares

Las Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma más concentrado, con acreditaciones previstas entre el 11 y el 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonarán para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

MÁS INFO

Prenatal, Maternidad y Pago Único: las fechas confirmadas

La Asignación por Prenatal se pagará de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

En tanto, la Asignación por Maternidad estará disponible entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por terminación del documento. Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

MÁS INFO

Prestación por Desempleo: cuándo se acredita

Quienes reciben la Prestación por Desempleo cobrarán desde fines de noviembre, según el último número del DNI. El cronograma se extiende hasta el primer día de diciembre.

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre.
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