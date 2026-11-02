ANSES: por qué podrían cambiar las fechas de cobro en noviembre

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría sufrir modificaciones en noviembre por la coincidencia de dos feriados nacionales con fechas previstas para las acreditaciones. La situación afectaría a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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ANSES: qué pasará con las primeras fechas de cobro en noviembre

Uno de los principales inconvenientes aparece al comienzo del calendario. Habitualmente, la ANSES inicia el pago de jubilaciones y pensiones alrededor del día 8 de cada mes. Sin embargo, en noviembre esa fecha caerá domingo, una jornada en la que no hay actividad bancaria habitual.

En principio, los depósitos podrían trasladarse al lunes 9, pero ese día también será feriado nacional por la visita del papa León XIV. Frente a esta coincidencia, las primeras acreditaciones podrían comenzar recién el martes 10 de noviembre.

De todas maneras, existe otra posibilidad: que el organismo adelante el inicio de los pagos al viernes 6. La decisión todavía no fue confirmada y dependerá del cronograma oficial. También resta saber si quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 cobrarán juntos el primer día o si mantendrán fechas separadas.

El segundo feriado que podría modificar el calendario de pagos

La otra fecha que genera incertidumbre es el lunes 23 de noviembre, fecha en que se corrió el feriado por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional que originalmente cae el viernes 20 de noviembre. Ese día coincide con el inicio previsto de los pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Si la ANSES conserva el esquema habitual, el feriado podría obligar a modificar las primeras acreditaciones de ese grupo. En particular, los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0 y 1 serían los primeros alcanzados por una eventual reorganización de las fechas.

Por ahora, no hay confirmación de que los pagos vayan a adelantarse o postergarse. Aunque los feriados ya están establecidos, las modificaciones del calendario previsional siguen pendientes de definición.

La ANSES todavía debe confirmar las fechas definitivas para cada beneficiario.

Cuándo se conocerán las fechas definitivas de cobro

La ANSES publicará el cronograma oficial de noviembre a comienzos del mes, según la información difundida en la nota original. Los beneficiarios podrán consultar las fechas correspondientes a cada prestación y terminación del DNI en el sitio oficial del organismo, anses.gob.ar, dentro de la sección Calendario de pagos.

Hasta entonces, conviene evitar tomar como definitivas las fechas tentativas. La publicación oficial permitirá confirmar cuándo cobrarán jubilados, pensionados y titulares de la AUH, además de aclarar cómo se distribuirán los depósitos afectados por los feriados.

Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en noviembre

Además de los posibles cambios en el cronograma, los haberes previsionales tendrán un incremento vinculado con la inflación de septiembre. La información original menciona un aumento del 1,9% en la presentación inicial y del 1,93% al detallar los montos, una diferencia que deberá tenerse en cuenta al interpretar las cifras publicadas.

Con esos valores informados, la jubilación mínima pasaría a $444.158,46 y alcanzaría los $514.158,46 con el bono de $70.000. En tanto, la jubilación máxima subiría a $2.988.765,82.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegaría a $355.326,77, o $425.326,77 con el adicional. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez ascenderían a $310.910,92, mientras que con el bono sumarían $380.910,92. La PNC para madres de siete hijos alcanzaría los mismos valores que la jubilación mínima.