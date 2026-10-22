De cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% a las jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026, en línea con el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

{{{htmlAmp}}}

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $444.027,73, mientras que la máxima alcanzará los $2.987.886,17. Los valores corresponden a los haberes previsionales sin incluir eventuales bonos extraordinarios.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Sin embargo, todavía queda pendiente una definición sobre la continuidad del bono de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

ANSES cuánto se cobra en noviembre por jubilaciones

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre de 2026

Con la aplicación del aumento del 1,9%, los principales haberes previsionales quedarán de la siguiente manera, según las estimaciones difundidas:

Prestación Haber de noviembre Jubilación mínima $444.027,73 Jubilación máxima $2.987.886,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.222,19 Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez $310.819,41 Pensión para madres de siete hijos o más $444.027,73

Estos importes reflejan únicamente la actualización por movilidad y no contemplan el eventual pago de refuerzos adicionales. La suba también alcanza a quienes cobran jubilaciones superiores a la mínima, aunque el incremento en pesos depende del haber que percibe cada beneficiario.

¿Cuánto será la jubilación mínima con el bono de $70.000 en noviembre?

Una de las principales incógnitas para noviembre es la continuidad del bono previsional. El Gobierno confirmó el pago de un refuerzo de hasta $70.000 para octubre, pero su extensión al mes siguiente requiere una nueva disposición oficial. En caso de mantenerse el mismo esquema, la jubilación mínima más el bono alcanzaría los $514.027,73.

Los montos estimados serían:

Jubilación mínima con bono: $514.027,73.

PUAM con bono: $425.222,19.

PNC por invalidez o vejez con bono: $380.819,41.

Pensión para madres de siete hijos con bono: $514.027,73.

Estos valores son proyecciones sujetas a la confirmación del refuerzo extraordinario y no deben interpretarse como pagos garantizados. En los meses anteriores, el bono completo estuvo destinado a quienes percibían haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima. Para los jubilados que superaban ese monto, el Gobierno otorgó un adicional proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

De repetirse el mismo mecanismo, quienes cobren más de la mínima, pero menos de $514.027,73, podrían acceder a un refuerzo reducido hasta completar esa cifra.

Monto que cobran los jubilados

Cuánto aumentarán las jubilaciones que superan la mínima

El incremento del 1,9% se aplica sobre los haberes de octubre, por lo que también beneficia a quienes cobran por encima de la jubilación mínima. A modo de ejemplo, los montos evolucionarían de la siguiente manera:

Haber de octubre Haber de noviembre $500.000 $509.500 $600.000 $611.400 $700.000 $713.300 $800.000 $815.200 $1.000.000 $1.019.000

En el caso de la jubilación máxima, que en octubre se ubicó en $2.932.174,85, la actualización la llevaría a aproximadamente $2.987.886.

Estos ejemplos muestran el efecto de la movilidad mensual y no incluyen descuentos ni adicionales que pudieran corresponder.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en noviembre de 2026

Según el calendario anual de pagos informado para 2026, los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el primer intervalo de pago comenzarán a cobrar el lunes 9 de noviembre.

El cronograma previsto es el siguiente:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Los jubilados que perciben haberes superiores al primer intervalo de pago tienen un cronograma diferente, también organizado por terminación del DNI. Para confirmar la fecha y el lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.