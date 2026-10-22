Aumento de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2026: de cuánto es

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 1,9% en noviembre de 2026, en línea con la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta actualización, el monto mensual que se cobra de bolsillo por cada hijo ascenderá a $127.650,54, al que se suma la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar.

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Sin embargo, es importante distinguir ambos beneficios: el incremento del 1,9% corresponde a la AUH, mientras que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios en la información difundida para noviembre.

De esta manera, las familias que reciben ambas prestaciones podrán cobrar desde $199.900,54 mensuales en el caso de tener un hijo, mientras que los hogares con tres menores alcanzarán un ingreso conjunto de $532.376,62.

ANSES: monto que se cobra de Tarjeta Alimentar

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026

La Tarjeta Alimentar, administrada por el Ministerio de Capital Humano, está destinada a contribuir con la compra de alimentos de las familias que cumplen los requisitos del programa. Para noviembre de 2026, los montos informados son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Estos importes se acreditan automáticamente junto con la prestación de ANSES que corresponda, sin necesidad de realizar un trámite de inscripción adicional. El monto de la Tarjeta Alimentar depende de la cantidad de hijos comprendidos en el beneficio y no se calcula individualmente por cada menor.

AUH más Tarjeta Alimentar: cuánto cobran las familias en noviembre

Con el aumento del 1,9%, el valor bruto de la AUH se ubicará en aproximadamente $159.563,17 por hijo. ANSES retiene mensualmente el 20% de esa prestación, que puede recuperarse mediante la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el pago directo será de $127.650,54 por menor.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos mensuales quedarán de la siguiente manera:

Cantidad de hijos AUH de bolsillo Tarjeta Alimentar Total mensual 1 hijo $127.650,54 $72.250 $199.900,54 2 hijos $255.301,08 $113.299 $368.600,08 3 hijos $382.951,62 $149.425 $532.376,62

En los hogares con más de tres hijos, el monto de la AUH aumenta por cada menor adicional que reúna los requisitos, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene el importe máximo previsto para familias con tres hijos o más. Los totales corresponden a familias que perciben ambas prestaciones por todos los menores considerados y no incluyen otros complementos.

Cuánto cobro de Tarjeta Alimentar

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a determinados titulares de prestaciones sociales que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno nacional. Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Personas que cobran la AUH por hijos de hasta 17 años inclusive.

Titulares de AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

La acreditación es automática para quienes cumplen las condiciones y tienen sus datos correctamente registrados en ANSES.

Cuándo se cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026

El calendario informado para noviembre establece que los pagos comenzarán el lunes 9 y se organizarán según la terminación del DNI del titular. Las fechas previstas son:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

La Tarjeta Alimentar se acredita en la misma cuenta y fecha de pago que la prestación correspondiente. Los beneficiarios pueden consultar el día y lugar de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Para recuperar el porcentaje de la asignación que ANSES retiene todos los meses, los titulares deben presentar la Libreta AUH, que permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. El trámite puede iniciarse desde Mi ANSES, en la sección Hijos, donde se genera el formulario correspondiente.

Si existen controles pendientes, el documento debe completarse en el establecimiento educativo o centro de salud, según corresponda, y luego cargarse en la plataforma.