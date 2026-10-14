Quiénes cobran la Prestación Alimentar de ANSES en octubre 2026: de cuánto es

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos de octubre de 2026 entre el martes 13 y el viernes 16, luego del feriado nacional del lunes 12. Durante estos días cobran jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), según la terminación del DNI.

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El cronograma también incluye a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y las prestaciones por Prenatal y Maternidad. Las fechas varían de acuerdo con cada beneficio.

Quiénes cobran prestación alimentar

ANSES: quiénes cobran del 13 al 16 de octubre de 2026

El calendario establece las siguientes fechas para las principales prestaciones:

Prestación Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Jubilaciones y pensiones hasta un haber mínimo DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 AUH DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 Asignación Familiar por Hijo DNI 2 DNI 3 DNI 4 DNI 5 Asignación por Embarazo DNI 1 DNI 2 DNI 3 DNI 4 Pensiones No Contributivas DNI 4 y 5 DNI 6 y 7 DNI 8 y 9 — Asignación por Prenatal — DNI 0 y 1 DNI 2 y 3 DNI 4 y 5

Las acreditaciones se realizan de acuerdo con el calendario establecido por ANSES, por lo que no todos los beneficiarios cobran el mismo día.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). También comprende a titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos que tengan hijos de hasta 17 años o hijos con discapacidad, en este último caso sin límite de edad.

Como la incorporación se realiza de manera automática, las personas que reúnen las condiciones no necesitan completar un formulario de inscripción específico. La asignación depende de la información registrada y verificada por los organismos correspondientes.

Prestaciones ANSES: el monto que se cobra

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar para AUH en octubre

Los titulares de la AUH reciben la prestación de acuerdo con la terminación de su documento. En octubre, el cronograma informado se distribuye de la siguiente manera: