Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 14 de octubre

ANSES despliega este miércoles 14 de octubre una nueva jornada de pagos del calendario de octubre 2026. Los jubilados, pensionados, titulares de la AUH y de otras prestaciones ya pueden saber cuándo cobro de acuerdo con el último número de su DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social acredita hoy los haberes en las cuentas bancarias correspondientes, sin necesidad de trámite adicional.

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La jornada también marca el arranque de la Asignación por Maternidad, que comienza a pagarse hoy y se extenderá hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI. Como es habitual, la acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.

A continuación, el detalle prestación por prestación de quiénes cobran hoy y con qué montos, incluido el bono extraordinario de $70.000 que alcanza a los haberes más bajos, la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en:

DNI terminado en 3

Perciben el haber mínimo de $435.749 más el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total depositado asciende a $505.749.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en:

DNI terminado en 3

El monto es de $348.599 y, por tratarse de una prestación alcanzada por el refuerzo, suma el bono de $70.000.

AUH — Asignación Universal por Hijo

Cobran hoy los beneficiarios con DNI terminado en:

DNI terminado en 3

El monto es de $156.588 por hijo: ANSES deposita el 80% (unos $125.270) y retiene el 20% restante hasta la acreditación de los controles. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE — Asignación por Embarazo

Hoy cobran las titulares con DNI terminado en:

DNI terminado en 2

Asignación Prenatal (SUAF)

Cobran hoy las beneficiarias con DNI terminado en:

DNI terminado en 0

DNI terminado en 1

SUAF — Asignaciones familiares para trabajadores registrados

Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en:

DNI terminado en 3

PNC — Pensiones No Contributivas

Cobran hoy los titulares con DNI terminado en:

DNI terminado en 6

DNI terminado en 7

Estas prestaciones también perciben el bono de $70.000.

Asignación por Maternidad

Comienza hoy, miércoles 14 de octubre, y se extiende hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI.

Si el pago no impacta en la cuenta durante la jornada, se recomienda revisar la liquidación en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ya que la acreditación puede demorar algunas horas.