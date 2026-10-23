ANSES: quiénes cobran el aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, a los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. Sin embargo, algunos beneficiarios encontrarán en sus recibos de haberes un concepto adicional denominado "Aguinaldo Reparación Histórica".

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Este ítem está destinado a quienes accedieron al programa de reajuste previsional establecido por la Ley 27.260 y perciben un incremento en sus haberes como consecuencia de ese acuerdo.

A diferencia de los bonos extraordinarios que el Gobierno puede otorgar a determinados jubilados, el aguinaldo de Reparación Histórica no es un beneficio adicional para todos los titulares de ANSES, sino que corresponde a la proporción del SAC calculada sobre el reajuste previsional reconocido.

Aguinaldo en diciembre: cuánto se cobra

Quiénes cobran el aguinaldo de Reparación Histórica de ANSES

El programa de Reparación Histórica fue establecido mediante la Ley 27.260 con el objetivo de actualizar los haberes de determinados jubilados y pensionados que reunían las condiciones previstas por la normativa. En diciembre de 2026, el concepto de aguinaldo correspondiente a ese reajuste alcanzará a los beneficiarios que:

Accedieron al programa de Reparación Histórica.

Formalizaron acuerdos de reajuste previsional con ANSES.

Perciben mensualmente un haber actualizado como consecuencia de ese reconocimiento.

Mantienen vigente la prestación sobre la cual corresponde liquidar el Sueldo Anual Complementario.

El importe depende del reajuste reconocido a cada titular, por lo que no existe un monto único de aguinaldo de Reparación Histórica para todos los beneficiarios. La acreditación se realiza automáticamente junto con el haber previsional de diciembre, en la misma cuenta bancaria donde se cobra habitualmente la jubilación o pensión.

Cómo se calcula el aguinaldo de Reparación Histórica

El aguinaldo de Reparación Histórica representa la parte del Sueldo Anual Complementario que corresponde al reajuste del haber previsional. Por ejemplo, si un jubilado tiene reconocido un adicional mensual de $100.000 por Reparación Histórica, el concepto correspondiente al aguinaldo sería de $50.000 brutos, tomando como referencia la mitad de ese importe. Este monto se suma al aguinaldo calculado sobre el resto del haber jubilatorio.

Por lo tanto, el recibo puede presentar dos conceptos diferenciados:

Prestación Anual Complementaria: corresponde al aguinaldo calculado sobre el haber previsional base.

Aguinaldo Reparación Histórica: refleja la proporción del SAC correspondiente al reajuste reconocido por el programa.

La suma de ambos conceptos integra el aguinaldo bruto del beneficiario, antes de los descuentos que pudieran corresponder.

Aguinaldo: el monto que me pagan

Cuánto cobran de aguinaldo los jubilados y pensionados en diciembre de 2026

Los jubilados y pensionados de ANSES reciben el aguinaldo en dos cuotas anuales, una en junio y otra en diciembre. Para las prestaciones previsionales, el cálculo de la segunda cuota se realiza tomando como referencia el 50% del haber mensual correspondiente a diciembre, sin incluir bonos ni refuerzos extraordinarios.

Como referencia, con los valores de octubre de 2026, los importes serían los siguientes:

Prestación Haber de octubre Aguinaldo de referencia Jubilación mínima $435.748,51 $217.874,25 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $348.598,81 $174.299,40 Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez $305.023,96 $152.511,98

Estos montos son únicamente ilustrativos y no representan los valores definitivos de diciembre, ya que las prestaciones tendrán las actualizaciones por movilidad correspondientes a noviembre y diciembre.

Además, el bono extraordinario de $70.000 que percibieron determinados jubilados en octubre no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo.

Cómo saber si cobro el aguinaldo de Reparación Histórica

Los jubilados y pensionados pueden verificar si reciben este concepto a través de la plataforma digital Mi ANSES.

Para consultar el recibo de haberes, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección "Jubilaciones y Pensiones". Ingresar a "Consultar recibos de haberes". Elegir el período correspondiente a diciembre de 2026. Revisar el detalle de los conceptos liquidados.

En caso de corresponder, el comprobante mostrará el concepto "Aguinaldo Reparación Histórica" junto con los demás componentes del haber. No es necesario realizar una inscripción especial para cobrarlo si el reajuste ya fue reconocido y se encuentra incorporado a la prestación.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados de ANSES en diciembre de 2026

El aguinaldo se deposita junto con la jubilación o pensión correspondiente a diciembre, de acuerdo con el calendario de pagos que organiza ANSES según la terminación del DNI. Para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas difundidas de manera preliminar son: