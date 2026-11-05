Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 5 de noviembre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, jueves 5 de noviembre, por lo que los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que consultan cuándo cobro no encontrarán acreditaciones en la fecha.

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El organismo no dispuso cobros para ninguna prestación ni terminación de DNI durante la jornada. Por eso, quienes esperaban movimientos en sus cuentas deben aguardar una nueva actualización oficial.

Calendario en pausa

El calendario de ANSES permanece en pausa este jueves 5 de noviembre: no hay pagos para jubilaciones, pensiones, AUH ni el resto de las prestaciones. No se registran beneficiarios convocados a cobrar hoy.