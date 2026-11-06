Atención futuros jubilados: nuevo índice para calcular el primer haber de quienes se retiren en diciembre

La medida alcanza a trabajadores que soliciten su jubilación desde diciembre.

El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo índice para calcular el haber inicial de los trabajadores que están próximos a jubilarse. La medida quedó establecida mediante la Disposición 15/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a aplicarse a quienes soliciten su beneficio previsional desde el 1° de diciembre de 2026.

{{{htmlAmp}}}

La decisión fue tomada por la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. El cambio establece una nueva referencia para actualizar las remuneraciones que se consideran al momento de determinar cuánto cobrará cada persona cuando acceda a su jubilación.

Jubilaciones: a quiénes alcanza el nuevo índice que aprobó el Gobierno

La disposición establece dos fechas clave para determinar quiénes quedan comprendidos en la actualización. Por un lado, contempla a los trabajadores en relación de dependencia que cesen su actividad laboral desde el 30 de noviembre de 2026. Por otro, incluye a quienes soliciten su beneficio previsional a partir del 1° de diciembre.

Esto significa que la medida está dirigida a quienes están próximos a retirarse y necesitan que sus salarios anteriores sean actualizados para calcular el primer haber jubilatorio.

En cambio, quienes ya cobran una jubilación no recibirán un incremento adicional por esta disposición. Tampoco alcanza a las personas que ya iniciaron su trámite previsional, según el alcance informado para la nueva medida. Los aumentos de los haberes que están en curso de pago se determinan mediante otros mecanismos.

Cómo se calculará el primer haber de los nuevos jubilados

Para determinar cuánto cobrará una persona al jubilarse, se tienen en cuenta las remuneraciones que percibió durante su trayectoria laboral, de acuerdo con los períodos contemplados por la legislación previsional.

Como esos ingresos corresponden a distintos momentos, es necesario llevarlos a valores actualizados. De lo contrario, los salarios cobrados hace varios años se considerarían por sus montos originales, sin contemplar el mecanismo de actualización previsto por la normativa.

Con la nueva disposición, el Gobierno aprobó el índice combinado que permitirá realizar ese procedimiento para los futuros beneficiarios. La herramienta establece valores de referencia para actualizar las remuneraciones mensuales que intervienen en el cálculo del haber inicial.

Qué indicadores se utilizan para actualizar los salarios

El mecanismo aprobado combina dos referencias salariales: el indicador previsto en la Ley 27.260 y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El nuevo índice combina indicadores salariales para actualizar las remuneraciones registradas.

Este último indicador es elaborado por el área de Seguridad Social y forma parte de la metodología establecida para actualizar las remuneraciones. La combinación de ambos componentes responde al esquema previsto por la Ley 27.609, que modificó el artículo 2° de la Ley 26.417.

A su vez, el Decreto 104/2021 reglamentó ese procedimiento y estableció que el índice combinado debía elaborarse y publicarse trimestralmente. La nueva Disposición 15/2026 se inscribe dentro de ese mecanismo de actualización periódica.

¿La nueva medida significa un aumento para todos los jubilados?

Es importante tener en cuenta que la disposición no establece una suba general de las jubilaciones ni fija un porcentaje de incremento para quienes ya reciben una prestación de ANSES.

Su alcance determina cómo deben actualizarse los salarios que se utilizan para calcular los nuevos haberes iniciales. Por eso, el resultado dependerá de las remuneraciones registradas, los períodos laborales considerados y las características de cada trayectoria.

En consecuencia, quienes se jubilen desde diciembre no cobrarán necesariamente el mismo monto. La actualización de los salarios es uno de los componentes del cálculo previsional y no garantiza un porcentaje uniforme de mejora.