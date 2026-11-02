Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijos en noviembre 2026: quiénes la cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre de 2026, que se mantendrán sin cambios respecto del mes anterior. El beneficio, destinado a acompañar a las familias de menores ingresos en la compra de alimentos, contempla pagos de entre $72.250 y $149.425, según la cantidad de hijos que integren el hogar.

{{{htmlAmp}}}

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá un incremento del 1,93% en noviembre por la fórmula de movilidad, la Prestación Alimentar no cuenta con un mecanismo de actualización mensual automático. Por lo tanto, sus importes permanecerán congelados hasta que el Ministerio de Capital Humano disponga una nueva modificación.

El dinero se acreditará de manera automática junto con la prestación principal de ANSES, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aumento Tarjeta Alimentar

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en noviembre 2026 según la cantidad de hijos

Los valores de la Prestación Alimentar se establecen de acuerdo con la cantidad de hijos registrados en la prestación que percibe cada beneficiario.

Para noviembre de 2026, los montos serán los siguientes:

Composición familiar Monto de noviembre Familias con un hijo $72.250 Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) $72.250 Familias con dos hijos $113.299 Familias con tres o más hijos $149.425

De esta manera, el monto máximo de la Tarjeta Alimentar será de $149.425 para las familias con tres o más hijos, mientras que quienes tienen un hijo o perciben la Asignación por Embarazo recibirán $72.250. Los importes se depositarán junto con los haberes correspondientes a noviembre.

Tarjeta Alimentar en noviembre

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre

La Prestación Alimentar está dirigida a determinados grupos de beneficiarios de asignaciones sociales y pensiones. Según las condiciones del programa, pueden acceder:

Titulares de la AUH: madres o padres con hijos de hasta 17 años inclusive.

Beneficiarios de la AUH por Hijo con Discapacidad: sin límite de edad para el hijo.

Personas embarazadas: a partir del tercer mes de gestación, siempre que perciban la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres de siete hijos o más: que cobran una Pensión No Contributiva (PNC).

El acceso al beneficio es automático para quienes cumplen con los requisitos establecidos. Por lo tanto, no es necesario completar una inscripción específica para recibir el dinero.

Por qué la Tarjeta Alimentar no aumenta en noviembre como la AUH

La principal diferencia entre ambas prestaciones está en el mecanismo utilizado para actualizar sus importes. La AUH, las jubilaciones y las pensiones se ajustan mensualmente de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes.

En noviembre, esas prestaciones tendrán un aumento del 1,93%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC. En cambio, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones específicas del Ministerio de Capital Humano y no está alcanzada por la actualización automática de la movilidad previsional.

Por ese motivo, los beneficiarios de la AUH recibirán el incremento correspondiente a su asignación, pero el importe de la Prestación Alimentar permanecerá sin modificaciones.

Cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en noviembre 2026

El pago de la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada para la prestación principal que recibe cada titular. En el caso de los beneficiarios de la AUH, el cronograma informado para noviembre se distribuye de la siguiente manera:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de noviembre 1 Jueves 12 de noviembre 2 Viernes 13 de noviembre 3 Lunes 16 de noviembre 4 Martes 17 de noviembre 5 Miércoles 18 de noviembre 6 Jueves 19 de noviembre 7 Viernes 20 de noviembre 8 Martes 24 de noviembre 9 Miércoles 25 de noviembre

Estas fechas corresponden a los titulares de la AUH. Quienes reciben la Asignación por Embarazo o una Pensión No Contributiva deben consultar el calendario correspondiente a su prestación.

Cómo consultar el cobro de la Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios pueden verificar la acreditación de la Prestación Alimentar a través de Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden revisar los movimientos de la cuenta bancaria en la que reciben habitualmente sus asignaciones o pensiones. El beneficio se deposita de forma automática y no requiere intermediarios ni gestiones adicionales.