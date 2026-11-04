La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó la posibilidad de solicitar turnos para realizar trámites presenciales en cualquiera de sus oficinas del país, sin que la atención esté limitada al domicilio que figura registrado. La gestión se realiza por internet y permite que cada ciudadano elija dónde necesita ser atendido.

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La medida apunta a facilitar el acceso a los servicios del organismo, especialmente para quienes, por cuestiones laborales, familiares o personales, necesitan realizar una gestión lejos de su lugar de residencia habitual.

Cómo sacar un turno en ANSES para cualquier oficina del país

El sistema permite seleccionar la dependencia en la que se desea realizar el trámite, una alternativa que amplía las posibilidades de atención para los titulares. De esta manera, ya no es necesario organizar todos los trámites presenciales exclusivamente en función del domicilio declarado ante el organismo.

Esta opción puede resultar especialmente útil para quienes están atravesando una mudanza, se encuentran temporalmente en otra localidad o tienen compromisos laborales que les impiden acercarse a una oficina cercana a su domicilio habitual. También contempla situaciones familiares o viajes que pueden modificar la disponibilidad de cada persona.

Para solicitar un turno, hay que seguir un procedimiento sencillo desde la página oficial del organismo. Estos son los pasos que se deben completar:

Ingresar a www.anses.gob.ar y dirigirse al apartado "Trámites y servicios". Seleccionar la opción "Turnos". Hacer clic en "Solicitar un turno". Buscar y elegir el trámite que se necesita realizar. Ingresar el número de CUIL del titular y presionar "Continuar". Comprobar que el teléfono y el correo electrónico registrados sean correctos. Elegir entre las alternativas "Buscar por provincia" o "Buscar por domicilio". Continuar con las indicaciones que aparecen en pantalla para completar la solicitud.

Es importante revisar los datos de contacto antes de avanzar, ya que el procedimiento contempla la información registrada por el titular. Una vez seleccionada la modalidad de búsqueda, el sistema permite continuar con la elección de la atención presencial.

Qué tener en cuenta antes de solicitar un turno

Uno de los aspectos centrales de esta modalidad es que la persona puede elegir una oficina diferente de la que le correspondería por su domicilio declarado. Esto permite adaptar la gestión a las necesidades particulares de cada ciudadano y evitar desplazamientos.

Además, la iniciativa busca distribuir mejor la demanda entre las distintas dependencias de ANSES. Al ampliar las alternativas para elegir dónde realizar una gestión, el organismo procura aprovechar la capacidad de atención de sus oficinas y contribuir a disminuir los tiempos de espera.

Los turnos solicitados también pueden consultarse o cancelarse desde mi ANSES.

Por eso, antes de iniciar la solicitud, conviene tener definido qué trámite se necesita realizar y verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

Cómo consultar o cancelar un turno de ANSES

La gestión no termina cuando se obtiene la fecha de atención. Quienes hayan solicitado un turno también cuentan con la posibilidad de revisar los datos de la reserva o cancelarla si finalmente no pueden asistir.

Para hacerlo, deben ingresar a mi ANSES, la plataforma digital del organismo. Desde allí es posible consultar los turnos solicitados y realizar la cancelación correspondiente.