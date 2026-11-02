Cómo quedó el calendario de pago de ANSES con los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre de 2026. Los feriados previstos y el cierre de las entidades financieras obligarán a reorganizar las primeras acreditaciones del mes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

{{{htmlAmp}}}

Según el cronograma informado, los pagos comenzarán el miércoles 11 de noviembre, con fechas diferenciadas según el tipo de prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La modificación coincide con el aumento del 1,93% que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones durante noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación de septiembre.

ANSES: fechas de cobro en noviembre

ANSES: cómo queda el calendario de pagos de noviembre con los feriados

El esquema especial de noviembre contempla cambios en las primeras fechas de cobro de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE). Los pagos comenzarán el miércoles 11, luego de las jornadas sin actividad bancaria previstas para los días anteriores.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Para los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las primeras fechas de cobro serán las siguientes:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de noviembre 1 Jueves 12 de noviembre 2, 3 y 4 Viernes 13 de noviembre

Estas fechas corresponden al inicio del cronograma. Las restantes terminaciones continuarán cobrando según el calendario que establezca ANSES.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en noviembre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas también tendrán modificaciones en sus fechas de cobro.

En este caso, ANSES concentrará las primeras acreditaciones en tres jornadas, entre el miércoles 11 y el viernes 13 de noviembre.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Miércoles 11 de noviembre 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

De esta manera, los titulares de PNC comenzarán a recibir sus haberes a partir del 11 de noviembre, de acuerdo con la terminación de su documento.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: fechas de cobro de noviembre

El calendario especial también alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación por Embarazo.

Para estas prestaciones, las primeras fechas informadas son:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de noviembre 1 Jueves 12 de noviembre 2 Viernes 13 de noviembre

Los beneficiarios con otras terminaciones de DNI deberán consultar la continuidad del cronograma correspondiente a su prestación.

Qué días serán feriados por la visita del papa León XIV

La visita papal dará lugar a un esquema especial de jornadas no laborables y cierres bancarios durante noviembre.

De acuerdo con la información difundida, el calendario contempla un feriado nacional el lunes 9 de noviembre, mientras que el martes 10 será una jornada no laborable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. En tanto, el miércoles 11 se estableció una jornada no laborable en la provincia de Buenos Aires.

A estas fechas se suman el Día del Trabajador Bancario, previsto para el viernes 6 de noviembre, y el cierre bancario nacional del martes 10. Por lo tanto, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, incluyendo el fin de semana.

Cuándo cobro ANSES tras feriados por el papa

La atención presencial en las entidades financieras se reanudará el miércoles 11 de noviembre en aquellas jurisdicciones donde no rija una jornada no laborable o un feriado local que afecte la actividad.

En la provincia de Buenos Aires, las sucursales permanecerán cerradas también durante esa jornada, por lo que la atención habitual se retomaría el jueves 12. Durante los días sin atención presencial, los usuarios podrán continuar utilizando cajeros automáticos, home banking, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales para consultar saldos, realizar transferencias y pagar servicios.

ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones en noviembre

Además de las modificaciones en las fechas de pago, ANSES confirmó un aumento del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante noviembre.

Con esta actualización, la jubilación mínima será de $444.158,46. Al incorporar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $514.158,46.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $425.326,77 con el bono incluido, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez llegarán a $380.910,92. En cuanto a las asignaciones, la AUH tendrá un valor total de $159.611 y la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $519.704.