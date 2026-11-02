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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 2 de noviembre

ANSES no registra pagos para hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: no hay cobros para jubilados, pensiones ni AUH. El calendario está en pausa.

02 de noviembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 2 de noviembre

La ANSES no tiene pagos programados para hoy, lunes 2 de noviembre de 2026. Para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH, la consulta sobre cuando cobro no arroja acreditaciones en la fecha: el calendario permanece en pausa y no hay DNI habilitados para cobrar hoy.

La falta de pagos alcanza a todas las prestaciones que administra el organismo. No hay acreditaciones para haberes jubilatorios, pensiones, AUH, AUE, SUAF, PNC, PUAM ni prestación por desempleo en esta jornada.

Sin pagos programados para hoy

ANSES no fijó cobros para el lunes 2 de noviembre. Por lo tanto, no hay terminaciones de DNI con acreditación ni montos disponibles para retirar hoy por calendario.

  • No hay beneficiarios convocados a cobrar por DNI en la fecha.

El calendario oficial retomará sus pagos cuando el organismo lo indique; esta nota sólo informa que hoy no hay beneficiarios convocados a cobrar.

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