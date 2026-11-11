Aguinaldo ANSES diciembre 2026: quiénes cobran y cuánto recibirán

Los jubilados cobrarán el aguinaldo junto con sus haberes mensuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. Los depósitos se realizarán entre el 9 y el 23 de diciembre, según la terminación del DNI y el nivel de ingresos. Además del haber mensual, los beneficiarios recibirán la segunda cuota del aguinaldo antes de Navidad.

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El cronograma también contempla a quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC), que tendrán fechas de acreditación propias. Mientras tanto, todavía resta conocer el aumento por movilidad correspondiente al último mes del año y si el Gobierno otorgará un nuevo bono extraordinario.

ANSES: cuándo cobran los jubilados el aguinaldo de diciembre

Los jubilados y pensionados que integran el primer grupo de ingresos comenzarán a cobrar el miércoles 9 de diciembre. Las fechas se organizaron de acuerdo con la terminación del documento:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

De esta manera, los beneficiarios de este grupo tendrán acreditados sus haberes y el medio aguinaldo antes del 17 de diciembre.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores

Para quienes perciben ingresos correspondientes al segundo grupo, el calendario comenzará el jueves 17 y finalizará el miércoles 23 de diciembre.

Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

El esquema forma parte del calendario previsional establecido mediante la Resolución 349/2025.

Pensiones No Contributivas: calendario de pagos de diciembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas también tendrán sus fechas de cobro durante la primera parte del mes. En este caso, las acreditaciones se concentrarán entre el 9 y el 11 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados del 4 al 9: viernes 11 de diciembre.

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación para conocer los conceptos incluidos en el depósito y verificar los importes correspondientes.

Cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre de 2026

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año, entre julio y diciembre.

El calendario de pagos se organizará según la terminación del DNI.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $500.000 en diciembre y ese fue su haber más alto del semestre, le corresponderían $250.000 de aguinaldo. De esta manera, recibiría un total de $750.000 antes de los descuentos y sin contemplar posibles adicionales.

En los casos de quienes comenzaron a cobrar una prestación durante el segundo semestre, el importe del aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado o percibido, según corresponda.

Aumento y bono de ANSES: qué falta confirmar

El monto definitivo de las jubilaciones de diciembre dependerá del aumento por movilidad, que se calculará tomando como referencia la inflación de octubre. El dato oficial está previsto para el 12 de noviembre.

Además, todavía no está confirmada la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para diciembre. En caso de otorgarse, será un concepto independiente del aguinaldo y no se utilizará para calcular el SAC.