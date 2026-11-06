Alerta ANSES por más de 26.000 pensiones por invalidez suspendidas

La Secretaría Nacional de Discapacidad y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspendieron más de 26.000 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral durante las últimas semanas. Los titulares alcanzados por la medida tienen un plazo de 60 días corridos para presentar documentación médica y acreditar que cumplen con los requisitos para conservar el beneficio.

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La medida se enmarca en la aplicación de la Resolución 3702/2026 y contempla nuevas revisiones sobre las prestaciones. En total, ya son 26.141 los beneficios interrumpidos por la falta de certificados médicos y documentación clínica. Quienes reciban una notificación deberán prestar especial atención a los plazos para evitar que la suspensión se convierta en una baja definitiva.

Qué documentación hay que presentar para mantener la Pensión No Contributiva

Las personas que recibieron una notificación deben reunir distintos comprobantes para demostrar su condición de salud. La documentación será evaluada por las comisiones oficiales correspondientes.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Certificado Médico Oficial (CMO): debe estar digitalizado y contar con la firma del profesional de un establecimiento de salud público nacional, provincial o municipal. También debe incluir el código de validación correspondiente.

debe estar digitalizado y contar con la firma del profesional de un establecimiento de salud público nacional, provincial o municipal. También debe incluir el código de validación correspondiente. Historia clínica actualizada: tiene que detallar la enfermedad o discapacidad, su evolución, los tratamientos realizados y la respuesta a los medicamentos durante el último año.

tiene que detallar la enfermedad o discapacidad, su evolución, los tratamientos realizados y la respuesta a los medicamentos durante el último año. Estudios médicos recientes: se pueden incluir análisis de laboratorio, radiografías, resonancias, tomografías y evaluaciones neurocognitivas. Los estudios deben tener una antigüedad máxima de seis meses.

se pueden incluir análisis de laboratorio, radiografías, resonancias, tomografías y evaluaciones neurocognitivas. Los estudios deben tener una antigüedad máxima de seis meses. Certificación de incapacidad laboral: se debe acreditar una disminución de la capacidad de trabajo de al menos el 66%.

se debe acreditar una disminución de la capacidad de trabajo de al menos el 66%. DNI y documentación socioeconómica: es necesario presentar una copia legible del documento vigente y una declaración de bienes que permita verificar la situación económica del grupo conviviente.

Cómo saber si te suspendieron la pensión y cuándo empieza a correr el plazo

Una de las principales dificultades para identificar a los beneficiarios alcanzados es que el listado completo de titulares observados no está disponible para consulta pública. La información se encuentra en un expediente reservado, con el objetivo de proteger los datos personales y sanitarios.

Por ese motivo, las autoridades deben comunicar las suspensiones mediante notificaciones individuales. Estas pueden llegar a través de cartas documento o cédulas postales enviadas al domicilio declarado por cada titular.

Un dato clave es que los 60 días corridos no comienzan con el anuncio de la medida. El plazo empieza a contarse desde el día siguiente a la recepción formal de la notificación postal o digital. Por eso, es importante revisar periódicamente los medios de contacto y mantener actualizados los datos personales en Mi ANSES.

El plazo de 60 días comienza después de recibir la notificación correspondiente.

Además, algunos beneficiarios podrían encontrar una fecha de cobro correspondiente a noviembre en los sistemas de consulta, aunque el dinero no esté disponible en su cuenta bancaria. Esto puede ocurrir porque las suspensiones se procesaron después del cierre de las liquidaciones mensuales.

Dónde presentar los documentos para reclamar la suspensión de ANSES

Los trámites para justificar la continuidad de la pensión deben realizarse a través de los canales habilitados por la Secretaría Nacional de Discapacidad. No todas las oficinas estatales están autorizadas para recibir la documentación.

Las alternativas disponibles son: