AUH de ANSES: cómo acreditar la escolaridad y cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo sistema para verificar la escolaridad de los hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). El mecanismo permite acreditar la asistencia escolar sin realizar trámites presenciales, gracias al intercambio de información con la Secretaría de Educación.

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La medida apunta a simplificar uno de los procedimientos necesarios para cobrar el dinero acumulado durante el año. No obstante, es importante conocer cómo funciona la nueva modalidad y qué pasos hay que seguir cuando la acreditación automática no se concreta.

AUH: cómo funciona el nuevo sistema de acreditación escolar de ANSES

El cambio quedó establecido mediante la Resolución 290/2026 de ANSES, que habilita al organismo previsional a consultar directamente la información educativa de los beneficiarios. Para eso, se implementó un intercambio seguro de datos con la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano.

A través de este procedimiento, el organismo puede comprobar si los chicos cumplen con la asistencia escolar en establecimientos públicos o privados que forman parte de la enseñanza oficial. La verificación alcanza a los beneficiarios en edad escolar, desde los 5 años.

De esta manera, cuando los datos están disponibles en los registros oficiales, los titulares de la AUH dejan de tener que gestionar la certificación escolar en papel o acercarse a la institución educativa para realizar ese trámite.

La actualización también contempla modificaciones en los controles de salud y vacunación de los menores de hasta 4 años, cuyos datos se verifican mediante intercambios de información entre los organismos involucrados.

Qué pasa si ANSES no recibe los datos de escolaridad

Aunque el objetivo es que la acreditación se realice automáticamente, el procedimiento puede presentar inconvenientes. Por ejemplo, puede ocurrir que la información de una escuela no llegue al organismo previsional o que los registros oficiales no reflejen correctamente la situación del beneficiario.

En esos casos, las familias no quedan excluidas de la posibilidad de cobrar el porcentaje retenido. La normativa mantiene vigente una alternativa para demostrar que se cumplieron las condiciones educativas y sanitarias: presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Si faltan datos, podés presentar la Libreta desde Mi ANSES.

Por eso, si la escolaridad de alguno de los hijos no aparece acreditada, es importante consultar la información disponible en los canales oficiales de ANSES y completar la documentación que corresponda.

Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

Cuando la acreditación automática no se concreta, el trámite puede realizarse de manera digital. Para hacerlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, hay que seguir estos pasos:

Ingresar al apartado Hijos. Seleccionar la opción Libreta AUH. Revisar qué información falta completar para cada hijo. Generar el formulario correspondiente. Imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que certifique la escolaridad. Completar también los controles de salud y vacunación, cuando corresponda. Una vez firmado y completo, fotografiar el formulario y cargarlo en Mi ANSES, siguiendo las instrucciones de la plataforma.

El dato clave para cobrar el 20% retenido de la AUH

El nuevo mecanismo busca evitar gestiones innecesarias y facilitar la acreditación de los requisitos de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, que el procedimiento sea automático no significa que todos los casos estén necesariamente registrados.

Por eso, las familias deben prestar atención a la información que figura en Mi ANSES. Si los datos escolares no aparecen, la Libreta AUH continúa siendo la herramienta disponible para acreditar el cumplimiento de las condiciones y avanzar con el trámite necesario para cobrar el 20% retenido de la prestación.