Becas Progresar de ANSES: monto y cómo saber si cobro en noviembre 2026

Los estudiantes que reciben las Becas Progresar pueden consultar si tienen el pago correspondiente a noviembre de 2026 liquidado a través de las herramientas digitales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El programa mantiene un monto mensual de referencia de $35.000, aunque el importe efectivamente acreditado depende de la línea de beca y de las condiciones de cada beneficiario.

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Una de las alternativas para comprobar si existe una liquidación es ingresar a la Certificación Negativa de ANSES. Allí, los titulares pueden verificar si aparece un registro asociado al programa y complementar esa información con la fecha de cobro disponible en Mi ANSES.

Sin embargo, tener una liquidación registrada no significa necesariamente que el dinero ya esté depositado. Por eso, es importante diferenciar la aprobación del beneficio, la liquidación del pago y su acreditación efectiva.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en noviembre de 2026

El monto mensual de referencia de las Becas Progresar es de $35.000, aunque no todos los estudiantes reciben esa suma completa en cada liquidación. En determinadas líneas del programa, como Progresar Obligatorio y Progresar Superior para estudiantes de los primeros años, se abona habitualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acrediten los requisitos académicos correspondientes.

De esta manera, los importes de referencia para noviembre son los siguientes:

Concepto Monto Beca mensual completa $35.000 Pago del 80% $28.000 Retención del 20% $7.000

Los estudiantes que cumplen las condiciones para percibir el beneficio completo pueden recibir los $35.000 mensuales, mientras que aquellos alcanzados por el esquema de retención cobran $28.000.

La liberación de los montos retenidos depende del cumplimiento de las condiciones establecidas para cada línea del programa.

Becas Progresar ANSES

Cómo saber si cobro la Beca Progresar en noviembre de 2026

Una de las herramientas disponibles para comprobar si existe un pago liquidado es la Certificación Negativa de ANSES.

Como el programa se abona a mes vencido, para consultar la liquidación que se cobraría en noviembre corresponde seleccionar el período de octubre de 2026, según la información difundida.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de ANSES, en www.anses.gob.ar. Buscar la sección Certificación Negativa. Introducir el número de CUIL del beneficiario. Seleccionar el período octubre de 2026 (10/2026). Generar la consulta. Revisar si aparece la leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR”.

Si figura esa información, significa que el organismo tiene registrada una liquidación vinculada con el programa durante el período consultado.

No obstante, esta constancia no reemplaza la consulta de la fecha de pago ni confirma que el dinero ya se encuentre disponible.

Qué significa que aparezca una liquidación de Progresar en ANSES

La leyenda “Registra Liquidaciones de PROG.RES.AR” indica que existe un registro administrativo de una liquidación asociada a la beca.

Esto representa una instancia previa a la acreditación del dinero en la cuenta bancaria o billetera virtual del estudiante.

Por lo tanto, la aparición de esa leyenda no garantiza que el pago ya se haya realizado. En cambio, si no aparece el registro, tampoco significa automáticamente que el estudiante haya perdido el beneficio. En ese caso, puede ser necesario verificar si la liquidación está pendiente, si existe alguna observación sobre la inscripción o si todavía se encuentra en evaluación la situación académica.

Cuánto aumenta la Beca Progresar en noviembre

Cómo consultar la fecha de cobro de Progresar en Mi ANSES

Los estudiantes también pueden verificar si tienen una fecha de acreditación asignada mediante la plataforma Mi ANSES. Para realizar la consulta, deben ingresar a www.anses.gob.ar/mi-anses e identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, podrán revisar la información correspondiente a sus cobros y comprobar si existe una fecha de pago para la Beca Progresar.

Otra alternativa es utilizar el servicio de Atención Virtual de ANSES. Allí se puede ingresar a la sección de consultas rápidas y seleccionar la opción “Estado de tu liquidación de Progresar”. Esta herramienta permite obtener información adicional sobre la situación administrativa del beneficio.