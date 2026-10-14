Becas Progresar de ANSES: requisitos y cómo inscribirse en octubre 2026

Las Becas Progresar mantienen abierta en octubre de 2026 la inscripción para la línea de Formación Profesional, destinada a quienes buscan capacitarse en un oficio o adquirir nuevas herramientas laborales. El plazo para anotarse se extiende hasta el 27 de noviembre, mientras que las convocatorias de Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería ya finalizaron.

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El programa del Gobierno Nacional brinda asistencia económica a estudiantes para acompañar la finalización de sus estudios y la formación para el trabajo. El monto mensual establecido es de $35.000, aunque algunos beneficiarios reciben un depósito menor debido a las retenciones previstas por el sistema.

Becas Progresar: quiénes pueden inscribirse en octubre 2026

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del Gobierno nacional, las fechas de inscripción varían según la línea del programa.

Para octubre, la situación es la siguiente:

Línea de Becas Progresar Estado de inscripción Progresar Obligatorio Cerrada desde el 4 de septiembre Progresar Superior Cerrada desde el 11 de septiembre Progresar Enfermería Cerrada desde el 11 de septiembre Progresar Formación Profesional (Trabajo) Abierta hasta el 27 de noviembre

De esta manera, quienes deseen solicitar una beca durante octubre todavía pueden hacerlo a través de la convocatoria de Formación Profesional, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

Becas Progresar: cuándo cobro

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Las condiciones de acceso dependen de la modalidad elegida, ya que cada línea está orientada a una etapa educativa diferente.

En el caso de Progresar Obligatorio, los requisitos principales incluyen:

Tener entre 16 y 24 años.

Ser estudiante y cumplir las condiciones educativas establecidas por el programa.

Acreditar que los ingresos del solicitante y su grupo familiar no superan tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Cumplir con las exigencias académicas y administrativas previstas para mantener el beneficio.

Las líneas de educación superior, enfermería y formación profesional cuentan con condiciones específicas de admisión, por lo que es necesario consultar los requisitos correspondientes antes de iniciar una solicitud.

Becas Progresar: el monto que se cobra

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en octubre 2026

Quienes estén interesados en la línea de Formación Profesional pueden consultar la convocatoria vigente a través del portal oficial del programa.

El procedimiento general consiste en:

Ingresar al sitio de Becas Progresar del Gobierno nacional. Seleccionar la línea de Formación Profesional o Progresar Trabajo. Acceder al sistema de inscripción indicado en la convocatoria. Completar los datos personales, educativos y de contacto solicitados. Presentar la solicitud y consultar posteriormente su estado a través de los canales oficiales.

La inscripción no implica la adjudicación automática de la beca. El otorgamiento está sujeto a la evaluación de los requisitos establecidos para el programa.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en octubre 2026

El valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para los estudiantes que resulten beneficiarios.

Sin embargo, según la línea y la situación académica, puede aplicarse una retención del 20% sobre el monto total.

Concepto Importe Monto mensual de la beca $35.000 Depósito con retención del 20% $28.000 Importe retenido $7.000

El dinero retenido puede abonarse posteriormente, siempre que el estudiante acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas. Por ese motivo, dos beneficiarios del programa pueden recibir depósitos diferentes durante un mismo mes.

Dónde consultar el estado de las Becas Progresar

Los estudiantes que ya realizaron la inscripción pueden verificar las novedades sobre su solicitud y consultar información del beneficio mediante los canales oficiales. El portal de Becas Progresar reúne información sobre convocatorias, condiciones de acceso y procedimientos de inscripción. Por su parte, ANSES permite consultar información vinculada con las prestaciones y los pagos a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.