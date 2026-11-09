Bono para jubilados y pensionados de ANSES: cuándo se cobra y de cuánto es en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a implementar el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados, que contempla un aumento del 1,93% en los haberes y la entrega de un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

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Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $444.158,45 y alcanza los $514.158,45 con el bono incluido. El refuerzo económico se deposita automáticamente junto con la prestación mensual, por lo que los titulares no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

Las fechas de acreditación varían según el monto de la jubilación o pensión y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma se extiende desde el miércoles 11 hasta el lunes 30 de noviembre.

ANSES: cuándo se cobra de bono

De cuánto es el bono para jubilados y pensionados de ANSES en noviembre

El bono previsional extraordinario se mantiene en $70.000, el mismo importe que se paga desde marzo de 2024.

El beneficio está destinado principalmente a los jubilados que perciben el haber mínimo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC).

En noviembre, el refuerzo se distribuye de la siguiente manera:

Bono completo de $70.000: para quienes perciben una jubilación mínima o una prestación alcanzada por el beneficio con un haber igual o inferior al mínimo.

Bono proporcional: para los jubilados y pensionados que cobran más de $444.158,45, pero menos de $514.158,45.

Sin bono: para quienes tienen haberes iguales o superiores a $514.158,45.

De esta manera, el Gobierno mantiene un esquema de asistencia focalizado en los beneficiarios de menores ingresos, mientras que el monto del refuerzo permanece sin modificaciones.

Jubilados: cuándo cobran el bono

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre de 2026 con el aumento y el bono

La actualización del 1,93% responde al mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones previsionales de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. En este caso, el incremento corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue del 1,9% al considerar un decimal.

Los nuevos importes para noviembre son los siguientes:

Prestación Haber actualizado Bono Total Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 — $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC por invalidez o vejez $310.910,91 $70.000 $380.910,91

Los montos corresponden a los valores informados para noviembre y pueden variar en casos particulares por descuentos u otros conceptos aplicables a cada prestación.

Cuándo cobran el bono los jubilados con la mínima en noviembre de 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo recibirán el pago mensual y el bono extraordinario según el siguiente calendario:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Miércoles 11 de noviembre 1 Jueves 12 de noviembre 2, 3 y 4 Viernes 13 de noviembre 5 Lunes 16 de noviembre 6 Martes 17 de noviembre 7 Miércoles 18 de noviembre 8 Jueves 19 de noviembre 9 Viernes 20 de noviembre

El dinero se acreditará en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, junto con el bono correspondiente.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima en noviembre

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tienen un calendario de pagos diferente.

Las fechas establecidas para noviembre son:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

Dentro de este grupo, quienes perciban ingresos previsionales inferiores a $514.158,45 podrán acceder a un bono proporcional hasta completar ese importe.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas también reciben sus haberes actualizados y, cuando corresponde, el bono extraordinario de $70.000.

El calendario de pagos es el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Miércoles 11 de noviembre 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

Para las pensiones por invalidez y vejez, el ingreso total informado para noviembre asciende a $380.910,91, incluido el refuerzo extraordinario.