SUAF de ANSES: requisitos y quiénes lo cobran en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos y los requisitos para acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre de 2026. Con un aumento del 1,93%, los trabajadores registrados y monotributistas que cumplen las condiciones establecidas podrán cobrar hasta $79.816 mensuales por hijo, según sus ingresos.

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La actualización también modifica los límites salariales para acceder a las prestaciones. Desde noviembre, el ingreso máximo permitido para el grupo familiar es de $6.543.628 brutos mensuales, mientras que el tope individual por integrante se ubica en $3.271.814.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 303 de ANSES y responden al mecanismo de movilidad que ajusta las asignaciones familiares según la inflación registrada dos meses antes.

Quiénes pueden cobrar el SUAF de ANSES en noviembre de 2026

El SUAF es el sistema mediante el cual ANSES liquida las asignaciones familiares a trabajadores registrados y otros grupos de beneficiarios que cumplen los requisitos correspondientes. Entre quienes pueden acceder se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas y otros titulares comprendidos en el régimen de asignaciones familiares.

Para cobrar la Asignación Familiar por Hijo, los trabajadores deben tener hijos menores de 18 años a cargo y cumplir con los límites de ingresos establecidos. El monto depende de los ingresos del grupo familiar o, en el caso de los monotributistas, de la categoría tributaria en la que se encuentren inscriptos.

SUAF: cómo se si lo cobro

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF en noviembre

ANSES estableció nuevos límites salariales que determinan quiénes pueden acceder al beneficio. Desde noviembre de 2026, los topes son los siguientes:

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.543.628.

Ingreso máximo individual: $3.271.814.

Ambos requisitos deben cumplirse simultáneamente.

Esto significa que una familia puede quedar excluida del cobro incluso si sus ingresos totales no superan los $6.543.628, cuando uno de sus integrantes percibe una remuneración individual superior a $3.271.814. Los mismos límites se aplican a otras prestaciones del régimen, como las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio.

Cuánto paga ANSES por hijo con el aumento de noviembre de 2026

El importe de la Asignación Familiar por Hijo depende del nivel de ingresos del grupo familiar. Con el incremento del 1,93%, las escalas informadas para noviembre son las siguientes:

Ingresos del grupo familiar Monto por hijo Hasta $1.235.699 $79.816 De $1.235.699,01 a $1.812.272 $53.841 De $1.812.272,01 a $2.092.326 $32.566 De $2.092.326,01 a $6.543.628 $16.806

De esta manera, los trabajadores con menores ingresos familiares acceden al monto más alto de la prestación. En cambio, quienes se encuentran en los tramos superiores reciben importes más bajos, siempre que no superen los topes establecidos.

Estas escalas también se utilizan para determinar los valores de la Asignación Familiar Prenatal.

Cómo cobrar SUAF ANSES

Cuánto cobran los monotributistas por SUAF en noviembre

Los trabajadores inscriptos en el Monotributo también pueden acceder a las asignaciones familiares, aunque el importe que reciben se determina según su categoría tributaria. Los valores informados para noviembre de 2026 son:

Categoría del Monotributo Monto por hijo A $79.816 B $53.841 C $32.566 D, E, F y G $16.806

Los importes corresponden a la Asignación Familiar por Hijo y se liquidan de acuerdo con las condiciones aplicables a cada beneficiario. Por lo tanto, no todos los monotributistas reciben el mismo monto, ya que la categoría en la que se encuentran registrados determina la escala de pago.

Cuánto paga ANSES por Nacimiento, Adopción y Matrimonio en noviembre

Además de las asignaciones mensuales, ANSES contempla prestaciones de pago único destinadas a acompañar determinados acontecimientos familiares. Con la actualización de noviembre, los valores informados son los siguientes:

Asignación Monto Nacimiento $93.035 Adopción $556.217 Matrimonio $139.300 Ayuda Escolar Anual $55.672

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio se abonan una sola vez, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada prestación. Para acceder a estos beneficios también se consideran los límites de ingresos familiares vigentes.

En el caso de la Ayuda Escolar Anual, la información difundida señala que no se aplica el mismo tope de ingresos del grupo familiar.

Cómo saber si me corresponde cobrar SUAF en noviembre de 2026

Los trabajadores y monotributistas pueden consultar si tienen una asignación familiar liquidada mediante los canales digitales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES, identificarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar la información correspondiente a sus asignaciones y cobros.

También es importante verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados en el organismo, ya que esa información se utiliza para determinar el acceso a las prestaciones. En caso de superar los límites de ingresos establecidos, el grupo familiar puede quedar excluido del cobro mensual.