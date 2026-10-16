SUAF de ANSES con aumento en noviembre 2026: a cuánto llegaría el próximo mes

El monto que se cobra en octubre de asignaciones

La Asignación Familiar por Hijo del SUAF de ANSES llegaría a $79.792 en noviembre de 2026 para los beneficiarios del primer rango de ingresos, tras aplicarse el aumento del 1,9% correspondiente a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La actualización alcanzará a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), cuyos importes varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el tipo de asignación y la zona geográfica de residencia. Los valores previstos para noviembre son estimativos y deberán verificarse una vez que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publique las escalas definitivas.

SUAF ANSES: el monto que se cobra

Cuánto se cobra por SUAF de ANSES en noviembre 2026

El monto de la Asignación Familiar por Hijo depende del nivel de ingresos del grupo familiar. Por ese motivo, no todos los beneficiarios reciben la misma suma. Con la actualización prevista del 1,9%, la escala general estimada para noviembre quedaría de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Asignación por hijo Hasta $1.235.335 $79.792 De $1.235.335 a $1.811.738 $53.825 De $1.811.738 a $2.091.709 $32.556 De $2.091.709 a $6.541.701 $16.800

Estos importes también sirven como referencia para la Asignación Prenatal y pueden presentar diferencias en determinadas zonas geográficas. El SUAF alcanza, entre otros beneficiarios, a trabajadores registrados, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos establecidos.

ANSES SUAF: cuánto se cobra en octubre 2026

Asignación por Hijo con Discapacidad: cuánto se cobraría en noviembre

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad también recibirá el incremento mensual, aunque sus valores se determinan mediante una escala diferenciada. Los montos proyectados son:

Tramo de ingresos Monto estimado Primer tramo $259.787 Segundo tramo $183.785 Tramo superior $115.992

A diferencia de la asignación familiar ordinaria por hijo, esta prestación no está sujeta al mismo límite de edad y tiene condiciones específicas de acceso. El importe que corresponde a cada beneficiario dependerá de los ingresos familiares y de las reglas aplicables a su situación.

Cuáles serían los nuevos topes de ingresos del SUAF en noviembre 2026

Además de actualizar los montos de las asignaciones, la movilidad mensual modifica los límites de ingresos utilizados para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

Para noviembre, los topes proyectados son:

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.541.701.

Ingreso máximo individual por integrante: aproximadamente $3.270.850.

Para acceder al SUAF deben cumplirse ambos límites. Esto significa que una familia puede quedar excluida si uno de sus integrantes supera el tope individual, aunque el ingreso total del hogar permanezca por debajo del máximo permitido.

Por eso, ANSES considera los ingresos brutos computables del grupo familiar y no únicamente el salario de uno de los progenitores.

Por qué aumenta el SUAF en noviembre

El incremento del 1,9% responde al mecanismo de movilidad mensual que utiliza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores. De esta manera, la inflación de septiembre determina la actualización de las asignaciones correspondientes a noviembre. El mismo porcentaje se aplica a otras prestaciones administradas por ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Para noviembre, la AUH general tendría un valor bruto estimado de $159.563 por hijo, mientras que el pago mensual habitual del 80% sería de $127.650,40. El 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.