AUH de ANSES con aumento en noviembre 2026: de cuánto es y cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES aumentará un 1,9% en noviembre de 2026, de acuerdo con el último dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta actualización, el monto bruto de la prestación se ubicaría en $159.578,45 por hijo, mientras que el pago mensual directo sería de $127.662,76.

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El incremento se aplica mediante el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones sociales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

El porcentaje ya quedó definido por la inflación de septiembre, aunque los importes definitivos deberán confirmarse mediante la escala oficial de ANSES.

Cuánto cobra la AUH de ANSES en noviembre 2026

El monto de la Asignación Universal por Hijo se actualiza en función de la inflación, pero los beneficiarios no reciben la totalidad del importe todos los meses. ANSES deposita el 80% de la prestación y retiene el 20% restante, que puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH.

Con el aumento previsto para noviembre, los valores estimados son:

Concepto Monto AUH por hijo, monto bruto $159.578,45 Pago mensual del 80% $127.662,76 Retención del 20% $31.915,69 AUH por discapacidad, monto bruto $519.601,71

De esta manera, las familias que perciben la AUH recibirían un depósito mensual de $127.662,76 por cada hijo alcanzado por la prestación general, sin considerar otros beneficios que pudieran corresponder.

Aumentos de asignaciones ANSES

Por qué aumenta la AUH en noviembre

La actualización responde al dato de inflación de septiembre, que fue del 1,9%, según informó el INDEC. El sistema de movilidad vigente establece que las asignaciones y prestaciones previsionales se ajusten mensualmente tomando como referencia el IPC nacional con dos meses de diferencia. Por ese motivo, la inflación de septiembre determina el incremento que corresponde aplicar en noviembre.

El ajuste también alcanza a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones familiares administradas por ANSES.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

El organismo previsional retiene mensualmente una parte de la Asignación Universal por Hijo hasta que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para acceder a ese dinero, los titulares deben presentar la Libreta AUH, que permite verificar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los niños y adolescentes.

La presentación de esta documentación es necesaria para solicitar el cobro de los importes acumulados. Por lo tanto, el monto bruto de la asignación no coincide con la suma que se acredita habitualmente cada mes.

Cuánto cobra la AUH por discapacidad en noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo con discapacidad también recibe la actualización del 1,9%. Según los valores estimados, el monto bruto ascendería a $519.601,71. Al igual que en la prestación general, la suma efectivamente depositada depende del mecanismo de retención correspondiente.

El importe definitivo deberá verificarse una vez publicada la escala oficial del organismo.