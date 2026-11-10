De cuánto es la jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre 2026: esto cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los haberes de jubilados y pensionados en noviembre de 2026, con un aumento del 1,93% correspondiente a la fórmula de movilidad previsional. A este incremento se suma un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben las prestaciones más bajas.

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Con los nuevos valores, la jubilación mínima se ubica en $444.158,46 y alcanza los $514.158,46 con el bono incluido. En tanto, los titulares de la jubilación máxima reciben el haber actualizado, sin acceder al refuerzo adicional.

La actualización mensual toma como referencia la inflación registrada dos meses antes, según el mecanismo de movilidad vigente.

Cuánto cobra un jubilado con la mínima en noviembre de 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben en noviembre un incremento del 1,93%, que eleva la prestación a $444.158,46. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total asciende a $514.158,46.

Los importes quedan establecidos de la siguiente manera:

Concepto Monto Jubilación mínima $444.158,46 Bono extraordinario $70.000 Total a cobrar $514.158,46

El refuerzo se deposita junto con los haberes previsionales, pero no forma parte permanente de la jubilación. Por lo tanto, no se incorpora a la base sobre la cual se calculan los futuros aumentos por movilidad.

Jubilados ANSES: el monto que cobran

Cuánto es la jubilación máxima de ANSES en noviembre de 2026

La jubilación máxima también recibe el incremento del 1,93% correspondiente a noviembre. A diferencia de quienes perciben el haber mínimo, los beneficiarios que cobran la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario de $70.000, debido a que sus ingresos superan el límite establecido para recibirlo. De acuerdo con los valores difundidos por ANSES para noviembre, el haber máximo se ubica en $2.988.765,84. De esta manera, los titulares de la prestación máxima reciben únicamente el monto actualizado por movilidad, sin refuerzos adicionales.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en noviembre

El bono previsional está destinado a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. ANSES estableció que el adicional se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores pueden acceder a un monto proporcional.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Jubilados que cobran $444.158,46: reciben el bono completo de $70.000.

Jubilados que cobran más de $444.158,46, pero menos de $514.158,46: reciben un bono proporcional.

Jubilados que cobran $514.158,46 o más: no reciben el refuerzo.

Por ejemplo, un jubilado que percibe un haber mensual de $480.000 cobrará un bono de $34.158,46, hasta alcanzar el límite establecido. De esta forma, el monto del adicional disminuye a medida que aumenta el haber previsional.

Jubilados de la mínima: el monto actualizado

Cuánto cobran las pensiones de ANSES con el aumento y el bono

El incremento del 1,93% también alcanza a las pensiones administradas por ANSES. Con el bono extraordinario incluido, los principales montos de noviembre son los siguientes:

Prestación Haber actualizado Total con bono Jubilación mínima $444.158,46 $514.158,46 Jubilación máxima $2.988.765,84 $2.988.765,84 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.326,77 $425.326,77 PNC por invalidez y vejez $310.910,92 $380.910,92 Pensión para Madres de 7 hijos $444.158,46 $514.158,46

La actualización se aplica de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional, mientras que el bono mantiene su valor máximo de $70.000.