Bono de jubilados de ANSES: quiénes cobran en noviembre 2026

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre de 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1296, publicado en el Boletín Oficial, y alcanzará a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional.

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El refuerzo se abonará junto con los haberes mensuales, que tendrán un incremento del 1,9% por la fórmula de movilidad vinculada a la inflación. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $514.158,46, al sumar el haber actualizado y el bono completo.

El adicional también estará destinado a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Jubilado bonos ANSES

ANSES: quiénes cobran el bono de $70.000 en noviembre 2026

El refuerzo previsional está dirigido a los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno. Los grupos incluidos son:

Jubilados y pensionados de ANSES: quienes perciben prestaciones previsionales y cumplen con las condiciones para acceder al refuerzo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): beneficiarios de esta prestación destinada a adultos mayores.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): personas que reciben las prestaciones contempladas en este régimen.

Madres de siete hijos o más: beneficiarias de la pensión no contributiva correspondiente.

El monto máximo del bono será de $70.000. Sin embargo, el importe que reciba cada beneficiario dependerá de su haber mensual y de las condiciones previstas para acceder al adicional.

La normativa establece, además, que el bono no estará sujeto a descuentos ni se computará para calcular otros conceptos previsionales.

Jubilados ANSES: cuándo cobran el bono

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el bono y el aumento

Con la actualización del 1,9%, los haberes previsionales tendrán nuevos valores durante noviembre. En el caso de los jubilados que cobran la mínima, el haber mensual será de $444.158,46. Al incorporar el bono completo de $70.000, el ingreso total ascenderá a $514.158,46. Los montos informados para las principales prestaciones son los siguientes:

Prestación Haber de noviembre Total con bono de $70.000 Jubilación mínima $444.158,46 $514.158,46 Pensión No Contributiva (PNC) $310.819,42 $380.819,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $355.326,77 $425.326,77

Los valores de la última columna corresponden a los beneficiarios que reciben el refuerzo completo. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono puede ser inferior a $70.000, según las condiciones de la normativa.

Cuándo se cobra el bono de ANSES en noviembre 2026

El bono extraordinario se acreditará junto con la prestación mensual, por lo que no tendrá una fecha de pago independiente. De acuerdo con el calendario informado para noviembre, las fechas de cobro se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: entre el 11 y el 20 de noviembre, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: entre el 24 y el 30 de noviembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): entre el 11 y el 13 de noviembre.

Cada beneficiario deberá identificar la fecha correspondiente al último número de su DNI para conocer cuándo se acreditarán sus haberes y el eventual refuerzo.

Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la plataforma podrán verificar los conceptos incluidos en el pago mensual y comprobar si se les acreditó el bono extraordinario.