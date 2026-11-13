De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2026 tras el aumento por IPC

A partir de diciembre de 2026, el haber jubilatorio mínimo de ANSES se ubicará en $453.796,22, como consecuencia de un incremento del 2,1718% calculado en función de la inflación de octubre, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el cual se convirtió en el índice de movilidad previsional de la ANSES a partir del decreto 274/2024.

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En caso de que el Gobierno decida continuar con el bono adicional de $70.000, los beneficiarios recibirán un monto bruto de $523.796,22, que se reducirá a unos $510.182,33 tras aplicar la retención destinada a PAMI establecida por la ley 19.032.

Además recibirán el medio aguinaldo, de $226.898,11, que se calcula solo sobre el haber mínimo, sin el bono. De este modo, recibirán un mínimo con medio aguinaldo de $680.694,33, a lo que se le debe sumar el bono de $70.000. Por lo tanto, quienes cobran el haber mínimo recibirían en diciembre un total bruto de $750.694,33, siempre que se confirme el bono.

La suba responde a la fórmula de actualización mensual dispuesta mediante el Decreto 274/2024, por la cual las prestaciones jubilatorias se modifican de acuerdo con la inflación correspondiente a dos meses atrás. Si bien el INDEC comunicó que los precios aumentaron un 2,2% en octubre, para determinar los nuevos haberes se utiliza el dato con una mayor cantidad de decimales. De esta manera, el ajuste previsto alcanza el 2,17%, conforme a las cifras publicadas.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en diciembre de 2026

Quienes cobran la prestación jubilatoria más baja pasarán de percibir $444.158,46 en noviembre a un monto proyectado de $453.796,22 durante diciembre, más el medio aguinaldo de $226.898,11. Sin embargo, la suma que finalmente recibirán estará condicionada tanto por la eventual renovación del bono extraordinario como por las deducciones que correspondan.

Concepto Monto Jubilación mínima de diciembre $453.796,22 Medio aguinaldo $226.898,11 Jubilación mínima con medio aguinaldo $680.694,33 Bono extraordinario (si se confirma) $70.000,00 Total bruto con bono y aguinaldo $750.694,33 Descuento de PAMI sobre jubilación (3%) -$13.613,89 Descuento de PAMI sobre aguinaldo (3%) -$6.806,94 Total neto estimado $730.273,50

La suma efectivamente percibida podría ser diferente en aquellos casos en los que se apliquen descuentos adicionales sobre la jubilación. Las cifras mencionadas son proyecciones elaboradas a partir del ajuste correspondiente a diciembre, por lo que estarán sujetas a su confirmación en las liquidaciones oficiales de ANSES.

La contribución destinada a PAMI equivale al 3% de la jubilación mínima y se aplica únicamente sobre los importes alcanzados por esa retención. El refuerzo extraordinario, por su parte, queda excluido del cálculo. En consecuencia, los beneficiarios del haber mínimo tendrán una deducción estimada de $13.613,89 durante diciembre, además de la reducción de la mitad de ese monto en el medio aguinaldo. Este aporte explica la diferencia entre la suma bruta y el dinero que finalmente se acredita en la cuenta, sin perjuicio de otras retenciones que puedan corresponder en situaciones específicas.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

Para que los jubilados vuelvan a recibir el adicional extraordinario en diciembre, será necesario que el Gobierno disponga formalmente su renovación mediante una nueva medida.

Mientras que las jubilaciones se ajustan periódicamente mediante la fórmula de movilidad, el refuerzo económico se paga por separado y no contempla una actualización automática de acuerdo con la evolución de los precios. Su valor continúa fijado en $70.000 desde marzo de 2024. Por esta razón, al mantenerse congelado, el aumento porcentual de la suma total percibida es del 1,87% y resulta inferior al incremento que experimenta la prestación previsional.

Por qué la jubilación mínima aumenta un 2,17% en diciembre

La normativa de movilidad jubilatoria dispone que los haberes se ajusten todos los meses de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional. Para calcular las prestaciones de diciembre se toma como referencia el dato inflacionario de octubre, que el INDEC dio a conocer durante noviembre.

De acuerdo con los datos publicados, la actualización previsional se determinará utilizando una variación del 2,17%, levemente menor al 2,2% comunicado en términos redondeados. La misma metodología de ajuste se utiliza para el resto de las jubilaciones y pensiones comprendidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en diciembre de 2026

ANSES establece las fechas de cobro de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares. ANSES ya publicó el calendario de diciembre: los pagos comienzan el miércoles 9 y se extienden hasta el miércoles 23. Quienes cobran hasta el haber mínimo lo hacen entre el 9 y el 16 de diciembre, y quienes superan ese monto, entre el 17 y el 23.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle de su liquidación mensual a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma podrán consultar el haber correspondiente a diciembre, los descuentos aplicados, los adicionales que se hayan confirmado y la fecha de acreditación según su DNI.