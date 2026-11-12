La inflación se aceleró en octubre y arrojó un 2,2% impulsado por el alza de servicios

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,2% en octubre de 2026, y acumuló en el año una variación de 26,3%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

{{{htmlAmp}}}

¿Qué rubros subieron más en octubre y cuánto acumula la inflación interanual?

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%). Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en el 33,1%, por encima del 31,5% con el que cerró 2025, lo que confirma que el proceso de desinflación que el gobierno de Milei presenta como su principal logro económico permanece estancado desde mediados de año.

El dato también superó las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, cuyos participantes habían proyectado una variación de 1,8%. Además quedó lejos de la meta del Presupuesto 2026, que estimaba una inflación de 10,1% para todo el año, un nivel que el índice ya multiplicó por más de dos veces y media antes de terminar el décimo mes.

El efecto tarifas: quita de subsidios y recorte en la Zona Fría detrás del salto de octubre

La aceleración de octubre estuvo explicada, en buena medida, por la política tarifaria del propio gobierno. La división de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 4,2% a nivel nacional, que en la Patagonia trepó al 7,1% y en la región Pampeana al 6,4%. En el detalle por grupos, Electricidad, gas y otros combustibles registró un alza de 11,1% en la Patagonia, de 10,9 por ciento en la región Pampeana y de 9,9% en Cuyo.

El INDEC atribuyó ese comportamiento a tres efectos simultáneos: los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras de gas vigentes desde el 1 y el 13 de octubre, el cambio en el bloque de metros cúbicos con precio subsidiado en el marco de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y la modificación del Régimen de Zona Fría dispuesta por la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía.

Una medida que impactó en la medición del mes fue la eliminación de la zona fría. La nueva normativa estableció una bonificación del 50 por ciento sobre el cargo variable del gas para los usuarios de la Patagonia y La Pampa, y del 20 por ciento para los usuarios de la Zona Fría ampliada por la Ley 27.637, aunque en este último caso el descuento se aplica "únicamente sobre los consumos base para determinados usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), sin alcanzar a los cargos fijos ni a los consumos excedentes".

De acuerdo con el INDEC, "a diferencia del esquema anterior, en el que el descuento se aplicaba sobre la tarifa de gas completa", el cambio "redujo el alcance efectivo del subsidio para una parte importante de los beneficiarios". Se trata, en los hechos, de un recorte del beneficio con impacto directo sobre las facturas de los hogares de las regiones más frías del país. La única excepción fue el Noreste, donde la división Vivienda cayó 0,9% porque el gobierno de Chaco suspendió los aumentos de la tarifa eléctrica y volvió a los valores de julio.

¿Cuánto aumentaron los precios regulados, el transporte y las prepagas frente a la inflación?

Mientras el IPC Núcleo avanzó 1,5 por ciento, los precios Regulados aumentaron 2,9 por ciento, impulsados por el gas y por los combustibles para vehículos, que subieron entre 2,2 y 3,6 por ciento según la región. En la comparación interanual, los Regulados acumulan una suba de 43,7 por ciento, más de diez puntos por encima del nivel general, y los servicios en su conjunto avanzaron 42,2 por ciento frente al 28,7 por ciento de los bienes. Esa brecha refleja el sesgo de un programa económico que ajustó por encima de la inflación los precios que dependen de decisiones del Estado. Es el caso del transporte público, que en el GBA acumula un alza interanual de 53,2 por ciento, o el de las prepagas, que en octubre volvieron a subir entre 1,8% y 3,2%.

¿Qué alimentos y verduras tuvieron los mayores aumentos de precio en octubre?

Los precios Estacionales, en tanto, treparon 5,5 por ciento, empujados por Verduras, tubérculos y legumbres, que aumentaron entre 7,7% en la Patagonia y 14,5% en Cuyo. En el relevamiento de precios promedio del GBA, el zapallo anco pasó de 2816 a 4455 pesos el kilo, con una suba de 58,2 por ciento en un solo mes, mientras que la cebolla aumentó 25,2%, la papa 24,4%, la batata 21,6% y el limón 21,6%. En la comparación con octubre de 2025, las verduras acumulan un alza de 71,9% en el GBA y de 99,6% en el Noreste. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 2% a nivel nacional, fue la división de mayor incidencia en cinco de las seis regiones, con aumentos también en Pan y cereales.