Los precios se dispararon 1% solo en la primera semana de noviembre

Los precios dieron un salto en el arranque de noviembre. Según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora Eco Go, subieron 1,07% en la primera semana del mes, más de cinco veces el 0,20% de la última semana de octubre. El impulso vino de los ajustes de tarifas y servicios: gas, electricidad, transporte, prepagas y educación.

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Las mayores subas de la semana

Ningún subrubro bajó: 28 de los 41 relevados aumentaron y 13 quedaron sin cambios. Estos fueron los mayores aumentos fuera de alimentos:

Gas: 9%

Tren de larga distancia: 7,2%

Vino: 4,1%

Subte: 3,9%

Electricidad: 3,4%

Educación: 3,2%

Mantenimiento: 2,6%

Otras bebidas alcohólicas: 2,4%

Colectivos: 2,3%

Prepagas: 2,3%

Tarifas: casi 60% del aumento

Vivienda (3,18%), educación (3,18%), salud (2,06%) y equipamiento del hogar (1,50%) aportaron 0,63 de los 1,07 puntos, el 59% del dato. Son rubros que la consultora releva una vez por mes, en la primera semana, por eso su ajuste entra completo en este registro.

Por naturaleza del precio, los regulados subieron 2,50%, empujados por el gas, el colectivo y la luz. El núcleo avanzó 0,92% y los estacionales, 0,27%.

Alimentos: bebidas, condimentos y frutas, arriba

Los alimentos subieron 0,70%, en línea con el 0,73% de la semana anterior, y aportaron el 18% del dato. Ocho de los diez grupos aumentaron:

Bebidas sin alcohol: +2,57%

Condimentos: +2,44%

Frutas: +2,34%

Lácteos y huevos: +1,0%

Carnes: +0,18% (el pollo subió 0,9% y la carne vacuna quedó estable)

Bajaron las verduras (-0,30%) y las infusiones (-0,21%). En el mercado mayorista, las verduras cayeron 9,5% y devolvieron el salto de fines de octubre.

Cómo cerraría noviembre

Si los alimentos suben 0,5% por semana en lo que resta del mes, Eco Go proyecta una inflación de 1,8% para noviembre, por debajo del 2,1% de octubre. La interanual bajaría a 31,8% (32,8% en octubre) y la acumulada en 2026 llegaría a 29,1%.

El dato semanal también quedó por debajo del 1,21% de la primera semana de octubre: vivienda, salud y equipamiento ajustaron menos que un mes atrás.

Inflación: se conoce el dato de octubre y estiman que se ubicaría cerca del 2%

El Indec dará a conocer este jueves el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC. En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado, que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.