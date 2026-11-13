Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 13 de noviembre

ANSES confirmó que este viernes 13 de noviembre hay pagos del calendario de noviembre. Para responder la consulta sobre cuando cobro, los jubilados, pensionados y titulares de la AUH deben revisar la terminación del DNI: hoy cobran distintos grupos según la prestación.

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La acreditación se realiza en las sucursales bancarias o por los canales habituales de cada prestación. La información corresponde solo a los pagos programados para hoy.

Los haberes incluyen el bono extraordinario de $70.000 para quienes corresponde. En la AUH se deposita el 80% y el 20% queda sujeto a la acreditación de controles de salud y escolaridad.

Jubilaciones y pensiones de haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en:

2

3

4

Haber mínimo: $444.158 más bono de $70.000; total $514.158.

PUAM

Hoy cobran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en:

2

3

4

Monto: $355.327 más bono de $70.000; total $425.327.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en:

2

Monto: $159.611 por hijo. Se deposita el 80% (~$127.689) y el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de controles. Si los controles están verificados, ANSES paga también ese 20%.

Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Hoy cobran las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en:

2

Asignación Prenatal (SUAF)

Hoy cobran las beneficiarias de la Asignación Prenatal con DNI terminado en:

2

3

SUAF — Asignaciones familiares

Hoy cobran los trabajadores registrados con DNI terminado en:

2

Pensiones No Contributivas (PNC)

Hoy cobran los beneficiarios de PNC con DNI terminado en:

8

9

Incluyen el bono extraordinario de $70.000.