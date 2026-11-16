Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 16 de noviembre

ANSES confirmó el calendario de pagos para este lunes 16 de noviembre y los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH pueden responder la pregunta 'cuando cobro' según la terminación del DNI.
La jornada alcanza a titulares de jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal y SUAF. También se encuentran dentro de su período de pago las asignaciones de Pago Único, Maternidad y Familiares de PNC.
Los montos incluyen el haber correspondiente a noviembre, el bono extraordinario para los casos que lo perciben y, en AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche cuando corresponda.
Jubilaciones y pensiones — haber mínimo
Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5.
- Haber mínimo: $444.158.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total estimado: $514.158.
PUAM
Hoy cobran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 5.
- Monto PUAM: $355.327.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total estimado: $425.327.
AUH
Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 3.
- AUH general: $159.611 por hijo; se acredita el 80% mensual (~$127.689) y el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de controles.
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
- Complemento Leche del Plan 1000 Días: monto a verificar en Mi ANSES.
AUE
Hoy cobran las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3.
- DNI terminado en 3.
Asignación Prenatal (SUAF)
Hoy cobran los beneficiarios de la Asignación Prenatal con DNI terminado en 4 y 5.
- DNI terminado en 4.
- DNI terminado en 5.
SUAF — Asignaciones familiares
Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF con DNI terminado en 3.
- DNI terminado en 3.
Asignaciones de Pago Único, Maternidad y AF de PNC
Estas prestaciones se encuentran dentro de su período de pago y hoy alcanzan a todas las terminaciones de DNI: asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
- Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de DNI.
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.