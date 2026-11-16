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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 16 de noviembre

ANSES: hoy cobran jubilados y PUAM con DNI 5; AUH, AUE y SUAF con DNI 3; Prenatal con DNI 4 y 5. Montos y bono.

16 de noviembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 16 de noviembre

ANSES confirmó el calendario de pagos para este lunes 16 de noviembre y los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH pueden responder la pregunta 'cuando cobro' según la terminación del DNI.

La jornada alcanza a titulares de jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal y SUAF. También se encuentran dentro de su período de pago las asignaciones de Pago Único, Maternidad y Familiares de PNC.

Los montos incluyen el haber correspondiente a noviembre, el bono extraordinario para los casos que lo perciben y, en AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche cuando corresponda.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5.

  • Haber mínimo: $444.158.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total estimado: $514.158.

PUAM

Hoy cobran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 5.

  • Monto PUAM: $355.327.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total estimado: $425.327.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 3.

  • AUH general: $159.611 por hijo; se acredita el 80% mensual (~$127.689) y el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de controles.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: monto a verificar en Mi ANSES.

AUE

Hoy cobran las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3.

  • DNI terminado en 3.

Asignación Prenatal (SUAF)

Hoy cobran los beneficiarios de la Asignación Prenatal con DNI terminado en 4 y 5.

  • DNI terminado en 4.
  • DNI terminado en 5.

SUAF — Asignaciones familiares

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF con DNI terminado en 3.

  • DNI terminado en 3.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y AF de PNC

Estas prestaciones se encuentran dentro de su período de pago y hoy alcanzan a todas las terminaciones de DNI: asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

  • Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de DNI.
  • Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI.
  • Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de DNI.
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