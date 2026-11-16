Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 16 de noviembre

ANSES confirmó el calendario de pagos para este lunes 16 de noviembre y los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH pueden responder la pregunta 'cuando cobro' según la terminación del DNI.

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La jornada alcanza a titulares de jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal y SUAF. También se encuentran dentro de su período de pago las asignaciones de Pago Único, Maternidad y Familiares de PNC.

Los montos incluyen el haber correspondiente a noviembre, el bono extraordinario para los casos que lo perciben y, en AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche cuando corresponda.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5.

Haber mínimo: $444.158 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total estimado: $514.158.

PUAM

Hoy cobran los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 5.

Monto PUAM: $355.327 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total estimado: $425.327.

AUH

Hoy cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 3.

AUH general: $159.611 por hijo; se acredita el 80% mensual ( ~$127.689 ) y el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de controles.

por hijo; se acredita el 80% mensual ( ) y el 20% restante queda retenido hasta la acreditación de controles. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

con un hijo, con dos y con tres o más. Complemento Leche del Plan 1000 Días: monto a verificar en Mi ANSES.

AUE

Hoy cobran las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3.

Asignación Prenatal (SUAF)

Hoy cobran los beneficiarios de la Asignación Prenatal con DNI terminado en 4 y 5.

DNI terminado en 4 .

. DNI terminado en 5.

SUAF — Asignaciones familiares

Hoy cobran los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF con DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y AF de PNC

Estas prestaciones se encuentran dentro de su período de pago y hoy alcanzan a todas las terminaciones de DNI: asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.