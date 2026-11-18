En la Argentina, 3.411 personas cobran una jubilación superior a los $10.000.000 mensuales. Aunque representan una proporción muy pequeña del universo previsional, sus ingresos superan ampliamente los haberes de la mayoría de los adultos mayores. Según los datos disponibles, el 71,7% de estos beneficiarios está vinculado al Poder Judicial y otro 16,7% pertenece al Servicio Exterior de la Nación.

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La explicación detrás de estas cifras se encuentra en los regímenes previsionales especiales, que contemplan condiciones diferentes a las del sistema jubilatorio general. Se trata de normativas que establecen requisitos y mecanismos particulares para calcular los ingresos durante el retiro.

Quiénes son los argentinos que cobran jubilaciones superiores a $10 millones

De acuerdo con los datos difundidos por el economista Luis Campos, 2.445 de las 3.411 prestaciones que superan los $10 millones corresponden a ex integrantes del Poder Judicial. Esto significa que más de siete de cada diez jubilaciones dentro de este grupo pertenecen a ese sector.

El segundo lugar lo ocupa el Servicio Exterior de la Nación, con 569 beneficiarios. En términos porcentuales, representan el 16,7% de las personas que reciben estos ingresos mensuales. De esta manera, ambos sectores concentran la mayor parte de las prestaciones previsionales más elevadas del país.

La diferencia con el régimen general responde a que estas actividades están alcanzadas por leyes específicas, que establecen parámetros propios para determinar los haberes. Por eso, las condiciones de acceso y los montos finales no necesariamente coinciden con los que recibe el resto de los jubilados.

El Servicio Exterior registra los haberes promedio más elevados del sistema.

Cuánto cobran los jubilados de los regímenes especiales

Las estadísticas de ANSES correspondientes al tercer trimestre de este año permiten observar la distancia entre los distintos sistemas. Durante septiembre, el organismo liquidó 276.397 prestaciones correspondientes a regímenes especiales. Aunque representaron apenas el 3,7% de los beneficios contributivos, concentraron el 14,2% del gasto total.

Otro dato que permite dimensionar esta diferencia es el haber promedio: mientras que en los regímenes especiales alcanzó los $2.805.311, en el sistema general fue de $644.005. Es decir, la primera cifra equivale a 4,4 veces el promedio del régimen común.

Sin embargo, los ingresos varían considerablemente según la actividad. El Servicio Exterior registró el promedio más alto, con $13.466.943 mensuales. En el Poder Judicial de la Nación, en cambio, el haber medio fue de $9.104.006.

También existen diferencias entre jubilaciones y pensiones. En el Poder Judicial nacional, los promedios fueron de $9.815.856 y $6.973.263, respectivamente. Para el Servicio Exterior, las cifras ascendieron a $15.707.652 en jubilaciones y $9.363.173 en pensiones.

Por qué algunos argentinos pueden cobrar estas jubilaciones millonarias

Los montos están relacionados con la existencia de regímenes previsionales que tienen sus propias reglas de funcionamiento. En el caso del Poder Judicial de la Nación, la normativa de referencia es la Ley 24.018, modificada por la Ley 27.546. Para el Servicio Exterior, el marco legal está establecido por la Ley 22.731, también modificada por esa última norma.

Estas disposiciones contemplan diferencias en aspectos centrales, como los requisitos para acceder al retiro, los años de servicio exigidos, la fórmula utilizada para establecer el haber inicial y los mecanismos de actualización de los ingresos.

Además, los regímenes especiales no son los únicos sistemas que funcionan por fuera del esquema previsional general. En el país también existen regímenes diferenciales para determinadas actividades laborales, cajas provinciales, sistemas propios de las fuerzas armadas y de seguridad y pensiones no contributivas.

Dentro del universo de prestaciones especiales relevadas por ANSES también aparecen docentes, profesores universitarios, investigadores científicos y tecnológicos y trabajadores de Luz y Fuerza.

No obstante, sus haberes medios se encuentran considerablemente por debajo de los registrados en el Poder Judicial y el Servicio Exterior. Así, las estadísticas muestran que, aunque las jubilaciones superiores a los $10 millones corresponden a un grupo reducido, existe una marcada diferencia entre los ingresos que perciben determinados sectores y los del sistema previsional general.