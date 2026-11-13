Cuánto aumentarán jubilaciones de ANSES en diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento del 2,2% en las jubilaciones y pensiones de diciembre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmara la inflación de octubre. De esta manera, los haberes previsionales volverán a actualizarse durante el último mes del año, en el que también se abonará la segunda cuota del aguinaldo.

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Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 en noviembre a aproximadamente $453.929,95 en diciembre, lo que representa una mejora de $9.771,49. Sin embargo, los montos todavía deberán ser formalizados por ANSES mediante la correspondiente resolución.

El ajuste se realiza mediante el mecanismo de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Por este motivo, la inflación de octubre se trasladará directamente a los haberes de diciembre.

Además, resta conocer si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos, que fue confirmado para noviembre.

ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en diciembre 2026

Con el incremento del 2,2%, los haberes previsionales registrarán una nueva actualización que alcanzará tanto a las jubilaciones mínimas y máximas como a las pensiones administradas por ANSES.

Los montos estimados para diciembre, sin considerar el bono ni el aguinaldo, serán los siguientes:

Jubilación mínima: $453.929,95.

Jubilación máxima: $3.054.518,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.143,96.

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $317.750,96.

Pensión No Contributiva para madres de siete hijos: $453.929,95.

Estas cifras surgen de aplicar el aumento correspondiente a la inflación de octubre sobre los valores vigentes en noviembre. Los importes definitivos estarán sujetos a su publicación oficial.

ANSES: qué pasará con el bono de $70.000 en diciembre

Una de las principales incógnitas para diciembre es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno viene otorgando a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

El refuerzo fue confirmado para noviembre, pero todavía resta definir si se mantendrá durante el último mes del año y bajo qué condiciones.

En caso de que el Ejecutivo decida continuar con el mismo esquema, los jubilados que perciben la mínima cobrarían $523.929,95 entre el haber actualizado y el bono extraordinario, sin incluir el aguinaldo.

Por su parte, quienes perciben haberes superiores al mínimo podrían acceder a un refuerzo proporcional, siempre que se mantengan las condiciones de los pagos anteriores. Los beneficiarios que cobran la jubilación máxima no se encuentran alcanzados por este adicional.

ANSES: cuánto aumenta en noviembre el aguinaldo

Aguinaldo de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Además del incremento por movilidad, diciembre tendrá una liquidación especial debido al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este ingreso adicional se deposita automáticamente junto con la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber previsional ordinario de diciembre, que ya contempla el incremento del 2,2%. Para su cálculo no se incluyen los bonos extraordinarios.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima de $453.929,95 recibirían aproximadamente $226.964,98 en concepto de aguinaldo. sí, el ingreso total de un jubilado que cobra la mínima alcanzaría unos $680.894,93 en diciembre, entre el haber mensual y el SAC, sin considerar el eventual bono extraordinario.

Si el Gobierno mantiene el refuerzo de $70.000, el monto total podría ascender a aproximadamente $750.894,93.

Cuánto aumentan las jubilaciones ANSES

Inflación de octubre: el dato que define los aumentos de ANSES

El INDEC informó que la inflación de octubre se ubicó en el 2,2%, por encima del 1,8% que habían estimado los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Con este resultado, el IPC acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,1%.

La aceleración estuvo impulsada principalmente por los aumentos de las tarifas de servicios públicos y de algunos alimentos, especialmente las verduras. En contraste, la inflación núcleo se desaceleró al 1,5%, frente al 1,7% registrado en septiembre, lo que evidenció una moderación de los precios menos volátiles de la economía.

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación de dos meses antes. Así, mientras que en noviembre los haberes aumentaron un 1,93%, en diciembre lo harán un 2,2%. El próximo dato del INDEC, correspondiente a noviembre, determinará el porcentaje de incremento que recibirán los jubilados y pensionados en enero de 2027.