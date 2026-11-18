Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17% en sus haberes, correspondiente a la actualización por inflación. Además, el último mes del año incluirá el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben las prestaciones más bajas.

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Con estos conceptos, los jubilados que cobran la mínima recibirán un total de $750.695,03 en diciembre, mientras que los titulares de la jubilación máxima alcanzarán los $4.650.433,07, según los importes informados.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de rezago.

ANSES: de cuánto será la jubilación mínima en diciembre 2026

El aumento del 2,17% llevará el haber mínimo jubilatorio a $453.796,69 en diciembre. A ese importe se sumarán el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, equivalente a $226.898,34. De esta manera, la liquidación quedará conformada por los siguientes conceptos:

Jubilación mínima: $453.796,69.

Bono extraordinario: $70.000.

Aguinaldo de diciembre: $226.898,34.

Total a cobrar: $750.695,03.

El bono se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024 y no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo. Por lo tanto, el SAC se determina sobre el haber previsional correspondiente, sin incluir el refuerzo extraordinario.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre

La actualización de diciembre también alcanza a las jubilaciones superiores a la mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los montos previstos para el último mes del año, contemplando el aumento, el bono cuando corresponde y el aguinaldo, son los siguientes:

Prestación Haber con aumento Bono Aguinaldo Total Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 — $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC por invalidez o vejez $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

Los importes corresponden a los valores de las prestaciones y adicionales previstos para diciembre, antes de los descuentos que puedan aplicarse en cada caso.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en diciembre

El Gobierno mantiene el bono previsional extraordinario de $70.000, destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos.

El refuerzo se acredita automáticamente junto con los haberes, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar un trámite adicional.

Los titulares de la jubilación mínima, la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas reciben el monto completo.

En tanto, quienes cobran una jubilación superior a la mínima pueden acceder a un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

Para diciembre, el ingreso de referencia se ubica en $523.796,69, equivalente a la jubilación mínima más el bono completo.

Esto significa que quienes perciban haberes superiores a $453.796,69, pero inferiores a $523.796,69, recibirán un refuerzo reducido para completar ese último importe.

Los jubilados cuyos haberes superen ese límite no accederán al bono extraordinario.

Aguinaldo de diciembre 2026: cuánto cobran los jubilados

Además del aumento por movilidad y del bono, ANSES liquidará en diciembre la segunda cuota del aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario representa el 50% del mayor haber mensual correspondiente al semestre, sin contemplar el bono extraordinario. Como las jubilaciones se actualizan mensualmente, el haber de diciembre constituye la referencia para calcular el aguinaldo de quienes percibieron la prestación durante todo el semestre.

Así, los jubilados que cobran la mínima recibirán $226.898,34 adicionales, mientras que quienes perciben la jubilación máxima tendrán un SAC de $1.526.811,02. Para los titulares de la PUAM, el aguinaldo será de $181.518,65, mientras que en las PNC por invalidez o vejez alcanzará los $158.828,84.

Por qué aumentan las jubilaciones un 2,17% en diciembre

La actualización de los haberes previsionales responde al sistema de movilidad mensual, que toma como referencia la inflación publicada por el INDEC con dos meses de rezago. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 2,2%, aunque el porcentaje exacto utilizado para la actualización de las jubilaciones es del 2,17%, al considerar el dato con dos decimales.

Este mecanismo determina los incrementos de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales administradas por ANSES.