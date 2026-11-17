El Gobierno confirmó que no tiene en evaluación una mejora de los haberes jubilatorios ni la actualización del bono de $ 70.000, un refuerzo que permanece congelado desde marzo de 2024 y que con el pago de noviembre acumula 33 meses consecutivos sin cambios. La definición la dio este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remitió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

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“El ministro (Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”, señaló Ravier en su conferencia del mediodía.

La respuesta oficial deja sin perspectivas de corto plazo a quienes cobran la jubilación mínima, el segmento más afectado por el congelamiento: como el bono no se actualiza con la inflación, cada mes pierde poder de compra y reduce el peso del refuerzo dentro del ingreso total.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en noviembre

En noviembre, los haberes aumentaron 1,93% por la movilidad mensual atada a la inflación. Así, la jubilación mínima quedó en $444.158,46 y, con el bono, el ingreso total llega a $514.158,46, de acuerdo con la Resolución 304/2026 de ANSES. El refuerzo fue renovado para este mes.

Hoy el bono equivale a apenas el 15,8% del haber mínimo. En los 33 meses de congelamiento los jubilados de la mínima acumulan una pérdida del 31,4% respecto del resto de la escala previsional, que sí se actualiza todos los meses.

La condición de Caputo para recomponer haberes

El ministro de Economía sostuvo en una entrevista reciente que, antes de pensar en una recomposición de los ingresos de la clase pasiva, es necesario que aumenten la formalización laboral y la recaudación. Es decir, el Gobierno ata cualquier mejora a la evolución del empleo registrado y de las cuentas fiscales, sin plazos ni metas concretas.

El argumento oficial: “Los jubilados están mejor que antes”

En línea con Caputo, Ravier aseguró que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso” y que “con este Gobierno han mejorado”.

“No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos”, remarcó el portavoz. Y completó: “Hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes”.

Qué pasará con el bono en 2027

La continuidad del refuerzo se define mes a mes por decreto, por lo que no hay certezas sobre su monto para el año próximo. Con la postura expresada este martes, el escenario más probable es que el bono siga en $70.000 al menos hasta que el Gobierno considere cumplidas las condiciones fiscales y laborales que planteó Caputo.