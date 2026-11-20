El beneficio de ANSES se entrega por única vez a uno de los progenitores adoptantes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un pago extraordinario de $556.217 para noviembre destinado a personas que hayan adoptado un hijo y cumplan con las condiciones establecidas por el organismo. El beneficio puede combinarse con la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que permite superar los $680.000 en un mismo mes. Para acceder, es necesario realizar un trámite y presentar la documentación correspondiente.

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ANSES: quiénes pueden cobrar más de $600.000 en noviembre

El monto de $556.217 corresponde a la Asignación de Pago Único por Adopción, una prestación económica que se entrega por única vez a uno de los progenitores adoptantes. En noviembre, el importe recibió una actualización del 1,93%, de acuerdo con la movilidad vinculada a la inflación de septiembre.

Una de las particularidades de este beneficio es que no reemplaza a las asignaciones mensuales que ya percibe una familia. Por el contrario, puede cobrarse junto con la AUH, siempre que se cumplan las condiciones de acceso y compatibilidad previstas por ANSES.

En ese sentido, quienes tengan un hijo a cargo y reúnan los requisitos pueden alcanzar un ingreso de $683.905,80 durante noviembre. La cifra contempla los $556.217 de la asignación por adopción y los $127.688,80 correspondientes al monto neto de la AUH, luego de aplicar la retención habitual del 20%.

La prestación también está disponible para otros sectores del sistema de seguridad social. Entre los posibles beneficiarios se encuentran:

Titulares de la AUH que hayan tenido derecho a cobrarla por el niño adoptado durante el mes de la sentencia judicial.

Trabajadores en relación de dependencia, tanto permanentes como eventuales y de temporada, incluidos en el régimen SUAF.

Personas que perciban la Prestación por Desempleo.

Trabajadores que cobren prestaciones dinerarias de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que reciban la Pensión Honorífica.

Cuáles son los requisitos para acceder al pago de ANSES

A diferencia de otras prestaciones que se acreditan de manera automática, la Asignación por Adopción requiere que el titular inicie una gestión ante el organismo previsional. Además, existe un plazo específico para presentar la solicitud.

El trámite puede realizarse una vez transcurridos dos meses desde la sentencia judicial de adopción y hasta que se cumplan dos años de esa fecha. Si se supera ese período sin iniciar la gestión, se pierde el derecho a solicitar el pago.

Para avanzar con el pedido, es necesario reunir la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o del padre adoptante.

DNI del niño, niña o adolescente adoptado.

Partida de nacimiento actualizada.

Testimonio o copia de la sentencia judicial de adopción.

Formulario PS 2.94, cuando ANSES lo solicite.

El monto puede combinarse con la AUH y superar los $680.000 en noviembre.

Cómo hacer el trámite para cobrar los $556.217

La solicitud es gratuita y puede gestionarse sin intermediarios. El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES, desde el sitio oficial www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, hay que comprobar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente registrados. Este punto es importante porque la información del grupo familiar debe estar acreditada para avanzar con el pedido.

Si los datos ya están actualizados, el trámite puede completarse de manera virtual. Para eso, hay que ingresar a Atención Virtual, seleccionar la opción de Pago único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción y adjuntar los documentos requeridos.

En cambio, cuando todavía es necesario registrar los vínculos familiares o acreditar la sentencia judicial, puede ser necesario realizar una gestión presencial. En ese caso, se debe solicitar un turno en ANSES para presentar la documentación en una oficina.