ANSES: cuánto cobran jubilados que perciben la mínima con el aguinaldo y bono

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17% en sus haberes, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta actualización, la jubilación mínima se ubicará en $453.797, a lo que se sumará el pago de la segunda cuota del aguinaldo y, en caso de confirmarse, el bono extraordinario de $70.000.

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De esta manera, los beneficiarios que perciben el haber mínimo podrían cobrar un total bruto de $750.695 durante diciembre, mientras que el ingreso neto estimado, una vez aplicados los descuentos correspondientes a la obra social, sería de $730.275.

Sin embargo, el monto definitivo todavía depende de una decisión del Gobierno sobre la continuidad del refuerzo previsional, que se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

Salarios con aumento jubilados

ANSES: cuánto cobran los jubilados con la mínima en diciembre 2026

Con el último dato de inflación publicado por el INDEC, que registró una suba del 2,17% en octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán una nueva actualización durante diciembre. El mecanismo de movilidad previsional, establecido mediante el Decreto 274/2024, determina aumentos mensuales en función de la inflación registrada dos meses antes.

Por lo tanto, el incremento de diciembre llevará la jubilación mínima a $453.797. A ese importe se añadirá el medio aguinaldo de $226.898, equivalente al 50% del haber mensual.

Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, los ingresos quedarán de la siguiente manera:

Concepto Monto Jubilación mínima $453.797 Medio aguinaldo $226.898 Bono extraordinario, si se confirma $70.000 Total bruto con bono $750.695 Total neto estimado con bono $730.275

En caso de que el refuerzo no se mantenga, los jubilados que cobran la mínima percibirán $680.695 brutos entre el haber mensual y el aguinaldo.

Jubilados ANSES: cuánto cobran en diciembre

Aguinaldo de ANSES: cómo se calcula y cuánto cobrarán los jubilados

En diciembre, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo. El monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año.

Como las jubilaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación, el haber de diciembre será la referencia para calcular el aguinaldo de quienes hayan cobrado la prestación durante todo el semestre.En el caso de la jubilación mínima, el SAC será de aproximadamente $226.898.

Es importante señalar que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye en la base de cálculo del aguinaldo, ya que constituye un refuerzo adicional al haber previsional.

Por lo tanto, el monto del SAC será el mismo independientemente de que el Gobierno confirme o no la continuidad del bono.

Bono de $70.000 para jubilados: qué falta confirmar

A diferencia del aumento por movilidad, que se aplica automáticamente a partir de la inflación, el pago del bono extraordinario requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo. El refuerzo de hasta $70.000 se viene abonando de manera ininterrumpida desde marzo de 2024, pero su continuidad durante diciembre todavía no fue confirmada oficialmente.

Si el Gobierno decide mantenerlo, los jubilados que cobran la mínima recibirán $523.797 entre el haber mensual y el bono. Al incorporar el medio aguinaldo de $226.898, el ingreso bruto total ascenderá a $750.695.

En cambio, sin el refuerzo extraordinario, el monto se reducirá a $680.695 brutos. Además, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo pueden acceder a un bono proporcional, según los límites establecidos para el beneficio.

ANSES: cuánto cobrarán los pensionados y otros beneficiarios en diciembre

El aumento del 2,17% también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones administradas por ANSES.

Con la actualización de diciembre, los haberes previstos serán los siguientes:

Prestación Haber de diciembre Con bono, si se confirma Jubilación mínima $453.797 $523.797 PUAM $363.038 $433.038 PNC por invalidez y vejez $317.658 $387.658 PNC para Madres de Siete Hijos $453.797 $523.797

Los importes de la última columna contemplan el pago completo del bono de $70.000 y están sujetos a su confirmación. Por otra parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $163.075, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $530.982, según los valores informados.

Estas asignaciones también se actualizan por movilidad, aunque no reciben aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en diciembre 2026

El calendario de pagos de diciembre contempla la acreditación de los haberes actualizados junto con la segunda cuota del aguinaldo. Según el cronograma difundido, los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus ingresos el miércoles 9 de diciembre, mientras que quienes superan ese haber recibirán sus pagos a partir del jueves 17.

Las fechas se organizarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), y las acreditaciones finalizarán el miércoles 23 de diciembre. De esta manera, los beneficiarios recibirán sus haberes y el medio aguinaldo antes de Navidad.