La agenda del Gobierno de Javier Milei estará concentrada en la Casa Rosada. A las 11, Milei recibirá al mandatario polaco Karol Nawrocki, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. A las 13 se reunirá la Mesa Política y, a las 15, Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa. Seguí las noticias del gobierno de Javier Milie minuto a minuto.
Milei recibe al presidente de Polonia y reúne a la mesa política en Casa Rosada
El Presidente se reunirá con Karol Nawrocki, presidente de Polonia. Además, habrá un encuentro de la Mesa Política del Gobierno y una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.
Los trabajadores protestaron en el Hospital Garrahan: "Vaciamiento e intimidación"
Luego de que el Consejo de Administración del Hospital Garrahan dispusiera una nueva ola de despidos y cesantías, ATE y APyT denunciaron persecución sindical.
Trabajadores del Garrahan denuncian el vaciamiento del Garrahan. Foto: @FabianWaldman.
El Gobierno nombró a Verónica Pérez como nueva titular del PAMI
Según informaron, el objetivo del cambio es "profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país".
El Gobierno anunció este lunes que Verónica Gabriela Pérez es la nueva directora ejecutiva del PAMI, quien estará acompañada por Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. Según se desprende del comunicado oficial, el objetivo del cambio es "profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país".
Subió levemente la confianza en Milei, pero cayó entre las mujeres y los más jóvenes
El índice de la Universidad Torcuato Di Tella subió un 4,1% en noviembre y quedó en 2,04 puntos. Subió entre los mayores de 50 años, pero bajó entre los menores, las mujeres y el GBA. En la comparación interanual, cayó un 17,5%.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, subió un 4,1% en noviembre y quedó en 2,04 puntos. Desde abril, la confianza en el gobierno de Javier Milei se mantiene en torno a los dos puntos, con leves oscilaciones dentro del margen de error del sondeo. La suba de noviembre fue dispar: la confianza aumentó entre los varones y los mayores de 50 años, pero cayó entre las mujeres y los más jóvenes. En la comparación interanual, el índice bajó un 17,5%. A la misma altura de sus mandatos, el ICG se ubicó por debajo de los niveles de Néstor Kirchner y del primer gobierno de Cristina Kirchner, y por encima del de Mauricio Macri.
Bullrich y la estrategia de ser la referente de los heridos de Milei
Frente al verticalismo de Karina Milei, la senadora despliega una estrategia territorial para contener a los dirigentes desplazados por La Libertad Avanza de cara al 2027. La salida del tucumano Mariano Campero del bloque oficialista y una intensa agenda de reuniones en su despacho marcan el pulso de su construcción política.
Patricia Bullrich no solo tiene como objetivo meterse en la pecera a disputar votantes desencantados de La Libertad Avanza, sino también convertirse en referente, en paraguas y en contención de aquellos dirigentes que apostaron por la orilla violeta y que, a poco de las elecciones, se encontraron con un verticalismo y sectarismo extremos que los dejaron afuera de todo. El caso de Mariano Campero es el ejemplo más concreto de una estrategia que el bullrichismo comenzó a cranear hace meses, en plena guerra con la modalidad de conducción de Karina Milei.