El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, subió un 4,1% en noviembre y quedó en 2,04 puntos. Desde abril, la confianza en el gobierno de Javier Milei se mantiene en torno a los dos puntos, con leves oscilaciones dentro del margen de error del sondeo. La suba de noviembre fue dispar: la confianza aumentó entre los varones y los mayores de 50 años, pero cayó entre las mujeres y los más jóvenes. En la comparación interanual, el índice bajó un 17,5%. A la misma altura de sus mandatos, el ICG se ubicó por debajo de los niveles de Néstor Kirchner y del primer gobierno de Cristina Kirchner, y por encima del de Mauricio Macri.