Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17% en sus haberes. Además, el último mes del año incluirá el pago del bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

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Con esta actualización, los beneficiarios de las PNC por invalidez y vejez cobrarán un total de $546.486,52 en diciembre, al sumar el haber mensual, el refuerzo previsional y el aguinaldo.

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que establece ajustes mensuales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con dos meses de rezago.

PNC de ANSES: cuánto se cobra en diciembre de 2026

El aumento del 2,17% llevará el haber de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez a $317.657,68.

A este importe se sumará el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $158.828,84.

De esta manera, la liquidación de diciembre quedará conformada por los siguientes conceptos:

Concepto Monto PNC con aumento $317.657,68 Bono extraordinario $70.000 Aguinaldo $158.828,84 Total a cobrar $546.486,52

Los importes corresponden a los valores previstos para diciembre, antes de los descuentos que puedan aplicarse según cada prestación.

Cuánto cobran las pensiones y jubilaciones de ANSES en diciembre

La actualización también alcanza a las jubilaciones mínimas y máximas, así como a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los montos previstos para diciembre, incluyendo el aguinaldo y el bono cuando corresponde, son los siguientes:

Prestación Haber mensual Bono Aguinaldo Total PNC por invalidez o vejez $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 — $1.526.811,02 $4.580.433,07

De esta manera, las PNC por invalidez y vejez se ubican por debajo de la PUAM y de la jubilación mínima, dado que sus haberes representan un porcentaje del ingreso previsional mínimo.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos o más, el haber equivale al de una jubilación mínima, por lo que su liquidación debe calcularse sobre esa prestación.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes lo cobran en diciembre

El Gobierno mantiene el pago del bono previsional extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. La suma permanece sin modificaciones desde marzo de 2024 y se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran los titulares de Pensiones No Contributivas, la PUAM y quienes cobran la jubilación mínima. En el caso de las jubilaciones superiores al haber mínimo, el bono puede abonarse de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso mensual de $523.796,69, sin contar el aguinaldo.

El refuerzo no forma parte de la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario.

Aguinaldo de diciembre: cuánto cobran los titulares de PNC

Además del aumento por movilidad y del bono extraordinario, ANSES abonará en diciembre la segunda cuota del aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mayor haber mensual percibido durante el semestre, sin incluir el bono previsional.

Para los titulares de PNC por invalidez y vejez, el aguinaldo será de $158.828,84, tomando como referencia el haber actualizado de diciembre. Por lo tanto, quienes reciben estas prestaciones percibirán $317.657,68 correspondientes al haber mensual, $70.000 por el refuerzo extraordinario y $158.828,84 por el aguinaldo.

La suma de estos conceptos llevará el ingreso total de diciembre a $546.486,52.

Por qué aumentan las PNC un 2,17% en diciembre

El incremento de las Pensiones No Contributivas responde al sistema de movilidad mensual que utiliza como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En octubre, el IPC registró una variación del 2,2%, aunque el porcentaje exacto utilizado para actualizar las prestaciones previsionales es del 2,17%, al considerar el índice con dos decimales.

El mecanismo contempla un rezago de dos meses entre el dato de inflación y su aplicación sobre los haberes. Así, la variación de precios de octubre determina los incrementos correspondientes a diciembre.