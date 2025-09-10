ANMAT prohibió un suplemento dietario importado ilegal que pone en riesgo la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional -incluidas las plataformas de venta en línea- del producto “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation - High Potency”, de la marca Swanson, distribuido por Swanson Health Products (Fargo, ND, EE.UU.).

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6669/2025, firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, tras una consulta realizada por un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la autenticidad del suplemento. El INAL confirmó que el producto no cuenta con registro sanitario ni antecedentes de ingreso legal al país.

Alerta por el peligro del suplemento ilegal

Según el informe técnico elaborado por el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL, al tratarse de un suplemento sin registro, “no puede garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad”.

En consecuencia, desde la Dirección de Legislación e Información Alimentaria para la Evaluación del Riesgo (DLEIAER) se recomendó la prohibición total del producto en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

Este es el suplemento dietario prohibido

Por este motivo, ANMAT decidió prohibir su comercialización en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento. Se recomienda a la población no consumir el producto y, en caso de haberlo adquirido, descontinuar su uso. Por último, se recomienda también a los comerciantes y distribuidores retirarlo de circulación.

