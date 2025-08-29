ANMAT prohibió un suplemento dietario con creatina que se vende online: "Producto ilegal"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de un suplemento dietario a base de creatina, utilizado por lo general para entrenamientos deportivos intensivos constantes. La noticia alteró a los consumidores, en tanto se dispuso el retiro inmediato del producto por no cumplir con los requisitos solicitados.

La decisión se oficializó mediante la Disposición 6195/2025 publicada hoy. Se trata del producto “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno Creatina Monohidrato; marca Wolf Nutrition; RNPA: EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG; Ruta Provincial 205 Km 80 - Cañuelas, Pcia de Buenos Aires; RNE 02-050730”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

En la resolución, se destacó que se tomó la medida contra el suplemento por "carecer de registros de establecimiento y de producto, y estar falsamente rotulado al utilizar números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto ilegal".

Las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) acerca de la genuinidad del producto que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente. Luego, el INAL realizó, a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SiFeGA), las consultas federales correspondientes a la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, a fin de verificar si el RNE y el RNPA que se exhiben en el rótulo del producto investigado se encuentran autorizados. Así verificaron que los números son inexistentes.

Cómo es el producto prohibido por la ANMAT

El producto se comercializaba en envases de 120 gramos y promocionaba activamente en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos.