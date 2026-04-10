Alerta ANMAT: suspendieron una crema antiage para hombres y más productos cosméticos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó en el Boletín Oficial dos disposiciones que prohíben la venta, publicidad y distribución de una serie de productos cosméticos y de limpieza que no cumplían con los requisitos legales. En ambos casos, se trata de artículos que ingresaron al mercado sin la debida autorización sanitaria, exponiendo a los consumidores a sustancias de origen y composición desconocidos.

La disposición 1824/2026 apunta contra la línea ALPHA MEN CARE, que incluía desde una “Crema antiage” hasta productos faciales y capilares. La investigación comenzó tras reportes de irregularidades y la sospecha de que varios lotes en circulación no eran legítimos. Los análisis determinaron que ninguno de esos productos contaba con inscripción sanitaria y que, además, se había usurpado el legajo de un laboratorio habilitado.

El único establecimiento registrado bajo el legajo 7205 es Laboratorio Laborit S.R.L., que confirmó no haber fabricado el lote 283624 de la crema antiage ni ninguno de los otros productos vinculados a la marca. La firma solo produjo cuatro lotes autorizados, cuyos números no coinciden con los retirados del mercado.

La medida alcanza a la “Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026”, así como al “Shampoo activador de raíces – anti canas”, “Serum avanzado anti ojeras”, “Gel de limpieza facial”, “Jabón natural” y “Corrector de imperfecciones – Camo pen”. La ANMAT ordenó la prohibición de su uso, comercialización y distribución en todo el país, incluyendo plataformas de venta online, hasta tanto se regularice su situación.

Cápsulas de limpieza sin rastro ni responsable local

Por otra parte, la disposición 1825/2026 prohíbe la venta de dos presentaciones de cápsulas de limpieza para cafeteras: “URNEX. CLEANING cup” y “URNEX - NESPRESSO CLEANING CAPSULES”. El alerta surgió tras una denuncia de la empresa Wayne Chemical S.R.L., comercializadora del producto original, que advirtió sobre la circulación de versiones apócrifas en comercios físicos y digitales.

La investigación constató que esas cápsulas se ofrecían en bolsas individuales con etiquetas en inglés, sin sobrerótulo en castellano ni inscripción en los registros de la ANMAT. Tampoco se pudo identificar al importador ni al responsable local, lo que imposibilita verificar su origen, composición o condiciones de fabricación.

El producto legítimo, “URNEX - NESPRESSO CLEANING CAPSULES”, sí cuenta con el etiquetado adecuado y está inscripto ante la autoridad sanitaria. Pero las versiones ilegítimas, que se detectaron a la venta en la calle La Paz de CABA y en sitios online, no ofrecen ninguna garantía de seguridad para los consumidores.

La ANMAT fundamentó la prohibición en la Disposición N° 1112/13, que exige que todo producto domisanitario importado debe llevar un sobrerótulo en idioma nacional y contar con registro vigente. Al no cumplir esos requisitos, los productos se consideran ilegítimos y su comercialización constituye una infracción.

Recomendaciones para los consumidores

El organismo recomendó a quienes hayan adquirido estos productos que suspendan su uso de inmediato y los descarten. En caso de haber sufrido alguna reacción adversa, se debe consultar a un médico y reportar el incidente a la ANMAT. También se instó a los comerciantes y plataformas de venta online a retirar cualquier stock o publicación relacionada con los artículos prohibidos.