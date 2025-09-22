Hace casi una semana, se reportó que un puma se encontraba merodeando una zona del municipio bonaerense de Pilar. Concretamente, se lo identificó gracias a las imágenes que tomó una cámara de seguridad dispuesta en la entrada del country Los Jazmines.

Si bien, los trabajadores de Defensa Civil están en alerta desde el pasado martes 16 de septiembre, el felino aún no ha aparecido y esto incrementa la tensión y desesperación de los habitantes.

Puma suelto en Pilar: se implementaron nuevas medidas de prevención

La primera vez que se vio al puma suelto en Pilar fue en la madrugada de aquel martes en la puerta de Los Jazmines, ubicada a unos ocho kilómetros de la autopista Panamericana.

Sin embargo, el animal volvió a aparecer el miércoles colgado de un árbol, también cerca de ese barrio privado de Pilar del Este. Fue una mujer la que pudo identificarlo, pero, por fortuna, escapó del lugar antes de que el animal pudiera verla. Los especialistas creen que el felino podría estar desorientado, algo que lo hace aún más peligroso.

Por tal motivo, las autoridades le prohibieron a los vecinos realizar actividades de jardinería, pasear mascotas y circular libremente por las calles internas. También dispusieron que todos los habitantes que reciban visitas acudan a buscarlos en vehículo a la entrada del barrio para evitar así que caminen al aire libre.

Asimismo, debido a la presencia de este puma por la zona, se suspendieron los trabajos de pileteros y de construcción. Actualmente, se abrieron nuevos espacios de vigilancia y se intenta dar con el puma con un operativo tanto por tierra como por aire con la ayuda de drones.

Qué hacer al ver un puma o cualquier otro animal salvaje

Si bien estas situaciones suelen ser atípicas, existe un protocolo de acción a seguir si una persona, por alguna razón, se encuentra con un puma u otro animal salvaje. Las medidas más importantes son: