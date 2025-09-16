Este martes se informó que un puma está suelto en el barrio Pilar del Este, ubicado en el municipio de Pilar. La alerta se dio en horas de la madrugada cuando los habitantes de Los Jazmines, uno de los tantos countries de la zona, llamó a la Policía para avisar que el animal estaba merodeando ese perímetro.

Las imágenes del felino quedaron grabadas gracias a una cámara de seguridad dispuesta en la entrada al barrio cerrado antes mencionado. De inmediato, las autoridades policiales activaron el protocolo de seguridad y difundieron un comunicado.

"Muy importante y urgente. Lamentablemente un puma ha ingresado en el barrio. Se ha comunicado tal situación a todas las entidades relacionadas con este tipo de temas: Fauna y Flora de la provincias de Buenos Aires, Patrulla Rural, Policía, Defensa Civil y están enviando personal al barrio", expresaron en el escrito.

Puma suelto en Pilar: ¿por qué el animal llegó a una zona urbanizada?

Es importante entender que esta zona del municipio de Pilar está muy cerca de zonas rurales y que, hace mucho tiempo, se empezaron a ver cada vez más amplios y lujosos barrios cerrados con el desarrollo de diversos emprendimientos inmobiliarios. No hace tanto, esta región era hábitat natural de la fauna silvestre. Por este motivo, no es raro que un puma o cualquier otro animal salvaje aparezca en el perímetro señalado.

Los especialistas sostienen que es muy probable que al animal se encuentre desorientado y eso puede ser "potencialmente más peligroso".

Consejos: qué hacer al ver a un puma

Si bien no es una situación común que podría ocurrir en cualquier zona urbanizada, es importante conocer los recaudos que habría que tener si se encuentra con un puma u otro animal salvaje. Los consejos del Ministerio de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires son:

No hacer movimientos bruscos ni correr

No acercarse

No intentar cazarlo

Agrandar la figura corporal levantando los brazos o alguna prenda de ropa

Por supuesto, si la persona logró alejarse, lo siguiente que tendrá que hacer es llamar a las autoridades para puedan regresar al animal a su hábitat natural.