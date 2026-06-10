ALERTA por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, miércoles 10 de junio de 2026

Niebla en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe amaneció este miércoles 10 de junio bajo condiciones típicas del otoño avanzado: neblina, humedad elevada y escasa visibilidad en rutas y accesos urbanos. Tanto en Rosario como en la capital provincial, el fenómeno meteorológico dominó las primeras horas del día y obligó a extremar las precauciones al volante.

El escenario se produce en medio de una semana marcada por temperaturas moderadas durante las tardes pero con mañanas frías y presencia de nubosidad variable. De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la niebla tenderá a disiparse con el correr de las horas, aunque el ambiente seguirá fresco y húmedo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, la temperatura máxima prevista para este miércoles es de 17 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 11 grados. Durante la mañana se registran bancos de niebla persistentes y condiciones de humedad elevadas, con visibilidad reducida en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores.

Hacia la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 0% y el 10%. Para la noche continuarán las nubes, aunque sin anuncios de lluvias significativas.

Pronóstico de Rosario.

El jueves 11 de junio presentará una mejora parcial, con temperaturas entre 8 grados y 17 grados, y la aparición de algunos intervalos de sol. El viernes, en tanto, el frío matinal será más marcado, con una mínima de apenas 6 grados y una máxima cercana a los 18 grados.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

La capital provincial también inició el día bajo condiciones de niebla y nubosidad. El pronóstico indica una máxima de 19 grados y una mínima de 12 grados para este miércoles, con cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada.

A diferencia de otros episodios de inestabilidad registrados en las últimas semanas, no se esperan lluvias relevantes. Las probabilidades de precipitación permanecen entre el 0% y el 10%, lo que configura un escenario estable aunque con elevada humedad ambiental.

Pronóstico de Santa Fe.

Para el jueves se prevén temperaturas de entre 9 grados y 19 grados, con nubosidad variable. El viernes llegará con un descenso térmico durante las primeras horas del día: la mínima rondará los 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados.

Las recomendaciones a tener en cuenta por la niebla en Santa Fe y Rosario

La presencia de niebla es uno de los fenómenos meteorológicos que más complicaciones genera para el tránsito. En corredores estratégicos de la provincia, especialmente durante las primeras horas de la mañana, las autoridades suelen recomendar reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar luces bajas.

El fenómeno no es inusual para junio en Santa Fe. La combinación de humedad, escaso viento y temperaturas bajas favorece la formación de bancos de niebla densos, especialmente en zonas cercanas a cursos de agua y áreas rurales.