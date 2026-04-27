Para quienes sea indispensable conservar los tickets impresos del cajero automático es fundamental extremar las precauciones.

Imprimir el comprobante tras usar un cajero automático es una costumbre muy extendida entre los argentinos, ya sea para llevar un control físico de las transacciones o simplemente por hábito arraigado para tener evidencias de las operaciones bancarias. Sin embargo, esta práctica puede exponer tu información personal y financiera a riesgos importantes.

Los tickets impresos suelen mostrar datos sensibles como el número de cuenta o tarjeta, el saldo disponible después de la operación, además de la fecha, hora y ubicación del cajero. Aunque no revelan toda la información, estos datos pueden ser aprovechados por delincuentes para armar fraudes o intentar un robo de identidad.

Si necesitás conservar los comprobantes, es fundamental tomar medidas para protegerlos. Guardarlos en lugares seguros y fuera del alcance de terceros es clave. Además, antes de tirarlos, hay que asegurarse de destruirlos completamente para que no puedan ser reconstruidos.

Modificar hábitos cotidianos es parte de una cultura de seguridad bancaria. Por ejemplo, reducir la impresión innecesaria de tickets es una acción sencilla pero efectiva para evitar delitos financieros. También es responsabilidad de cada usuario proteger su información personal y bancaria en todo momento.

Para mantener tus datos seguros, se recomienda no usar cajeros que presenten anomalías, como pantallas alteradas o dispositivos desconocidos. Cambiar las claves periódicamente, no compartirlas y evitar aceptar ayuda de desconocidos son medidas básicas pero esenciales.

Expertos recomiendan evitar la impresión de tickets en cajeros automáticos cuando no sea necesario.

Muchas entidades financieras ofrecen alternativas digitales para recibir comprobantes, como correos electrónicos o mensajes de texto, lo que disminuye la exposición de datos sensibles. Aprovechar estas opciones es una buena forma de cuidarte.

Además, destruir los tickets con métodos como triturarlos o romperlos impide que puedan ser armados nuevamente con la información impresa. Guardar los comprobantes en lugares seguros y evitar dejarlos en bolsos, billeteras o vehículos por mucho tiempo también es recomendable.

Otro punto importante es mantener actualizados los programas de seguridad en los dispositivos usados para la banca online, como celulares y computadoras, para evitar accesos no autorizados. También hay que ser prudente al compartir información y siempre verificar la identidad de quien la solicita, para prevenir engaños.

Por qué hay paro bancario este lunes 27 de abril: cómo funcionarán los servicios

La Asociación Bancaria llevará adelante un paro de 24 horas este lunes 27 de abril en distintas dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en rechazo al cierre de tesorerías regionales dispuesto por la autoridad monetaria. Sin embargo, desde el organismo aseguraron que la medida no afectará la operatoria habitual de bancos, cajeros automáticos ni servicios digitales.

El conflicto se concentra en áreas vinculadas al manejo físico de efectivo, mientras que las transferencias, pagos electrónicos y canales online seguirán funcionando con normalidad. La protesta fue convocada luego de la decisión del Banco Central de cerrar 12 tesorerías que operaban en distintos puntos del país. Se trata de sedes encargadas de recibir vuelos con dinero desde Buenos Aires y distribuir billetes hacia entidades financieras de cada región.