El choque dejó una persona fallecida, a dos heridos y, al menos, 10 vehículos involucrados en el accidente.

Se dieron a conocer novedades en la causa que investiga el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes, ocurrido el pasado viernes, y que dejó a una persona fallecida, a dos heridos y, al menos, 10 vehículos involucrados en el accidente. El conductor a cargo del camión que provocó el siniestro vial está detenido y acusado de homicidio culposo en accidente de tránsito, se negó a declarar en, al menos, esta instancia.

El hombre de 26 años y oriundo de la provincia de Santa Fe cuenta con la defensa del abogado Marcos Molero, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Víctor Recio, quien ya ha empezado a tomar declaración a los testigos del hecho. Además, en el expediente se encuentran también las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa SISE gracias a las que se puede ver el choque en su totalidad.

Cómo ocurrió el choque en el puente Chaco-Corrientes

El hecho tuvo lugar el viernes en horas de la tarde, momento en el que el puente General Manuel Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes, se encontraba cargado. La filmación de las cámaras de seguridad permite ver que el camión primero impactó contra un colectivo 902 y después con otros automóviles cercanos.

En referencia al motociclista de 57 años fallecido, un testigo dijo en una entrevista con el sitio Más Contenidos: "Lo primero que hizo fue volcar contra un colectivo y, a partir de ahí, empieza a golpear los autos. La moto estaba justo al lado nuestro, va a parar debajo de un vehículo. Pudimos levantarlo y sacar al muchacho que estaba abajo. Se apoyó todo el vehículo arriba de él". A pesar de que las personas lograron rescatarlo, el hombre murió horas después en el Hospital Escuela de Corrientes.

Ahora, la fiscalía deberá ordenar un peritaje técnico para conocer el estado del camión que provocó el choque. Además, si bien ya se sometió al detenido a un test de alcoholemia -que dio negativo- aún faltan conocer los resultados de los análisis toxicológicos que brindan mejores detalles.