EN VIVO
Desaparición de Loan

Quién es quién en el caso Loan: el perfil de los sospechosos que esperan el juicio

En VIVO - Actualizado hace 26 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 28 minutos

Uno por uno, los acusados que van a juicio por la desaparición de Loan

El procesamiento de los acusados y la elevación a juicio describen las características de los imputados las cuales serán leídas durante el debate y deberán ratificar. Desde el Tribunal esperan que el juicio pueda empezar antes de fin de año.

El auto de elevación a juicio contra los siete acusados de la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña que presentó la jueza Pozzer Penzo describe a los principales imputados y señala las señas particulares de cada uno. Esta descripción de los datos luego será ratificada en el primer día de juicio y es un elemento importante porque, entre otros datos, describe las condiciones de salud de cada uno de los imputados que siempre son una de las primeras objeciones de los abogados defensores a la hora de pedir algún tipo de beneficio para evitar que sigan el proceso tras las rejas. Además se tienen en cuenta los montos que ganan, los trabajos y el estudio, lo que suele ser considerado para trabar embargos o hasta para fijar dentro de una eventual condena algún tipo de exigencia que puede incluir terminar estudios primarios o secundarios. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

El testimonio de un vecino de Loan sobre qué pasó con el nene

Loan permanece desaparecido desde hace más de un año y hay siete imputados que se someterán a un juicio oral. Sin embargo, aún hay muy pocas certezas sobre lo que le podría haber pasado al nene de 5 años. 

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, más allá de una intensa búsqueda y una gran cobertura mediática en todo el país, nada se ha sabido del paradero del nene de 5 años. Ahora, un vecino de la familia Peña dio su testimonio y habló del dolor que ha causado en el pueblo la desaparición del niño. 

Leer la nota completa

Hace 3 horas

La nueva pista en el caso Loan que aportó un testigo reservado

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa
Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas